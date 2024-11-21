«Кордиант» возобновил работу шинного завода Bridgestone в Ульяновске
Шинный завод Gislaved в Ульяновске (ранее Bridgestone) возобновил производство. В 2025 г. завод планирует выпустить 1,2 млн шин, передает ТАСС со ссылкой на сообщение холдинга «Кордиант».
По сообщению холдинга, перезапуск площадки начинается с производства новой летней модели, которая будет выпускаться под брендом холдинга. В 2025 г. ассортимент завода начнет постепенно расширяться, в том числе за счет моделей премиального бренда Gislaved, добавила пресс-служба. В частности, реализация зимних шин запланирована на первое полугодие следующего года, также в компании заверили. что завершены все стандартные испытания и сертификации. Как отметил генеральный директор холдинга Вадим Володин, перезапуск завода состоялся благодаря «профессионализму и слаженности его команды, а также синергии всех активов холдинга "Кордиант".
Компания Bridgestone продала свой завод в Ульяновске группе S8 Capital Армена Саркисяна в декабре 2023 г. Bridgestone работала в России с 1998 г. В марте 2022 г. компания сообщила о приостановке производства шин в Ульяновске на фоне начала спецоперации России на Украине. Прекратились поставки, инвестиции также были ограничены. В конце октября Bridgestone сообщила о планах уйти с российского рынка и о начале поиска покупателей. С апреля 2024 г. также под брендом Gislaved работает экс-завод Continental в Калуге. В 2023 г. холдинг S8 Capital купил эти активы наравне с российским бизнесом Cordiant (три площадки в Омске и Ярославле). Пять заводов были объединены в шинный кластер «Кордианта».
2 октября стало известно, что «Севергрупп», объединяющая активы бизнесмена Алексея Мордашова, приобрела компанию «Кордиант». В перечень активов «Кордианта» входят производства шинного кластера в Ярославле, Омске, Калуге и Ульяновске. Они выпускают продукцию под марками Cordiant, Tunga, Torrero и Gislaved в сегменте легковых шин, Cordiant Professional и Tyrex – в сегменте грузовых. Общая мощность этих заводов – 15 млн шин в год, которую они должны достичь, согласно планам компании, в 2026 г. В холдинг также входят заводы по производству свечей зажигания Meteor Auto, отопительной техники Meteor Thermo и Meteor Tech. Право собственности на активы «Кордианта» перешло к «Севергрупп» 1 октября 2024 г., предварительно было получено одобрение со стороны ФАС, следует из сообщения компании.