«Кордиант» возобновил работу шинного завода Bridgestone в Ульяновске

Компания Bridgestone продала свой завод в Ульяновске группе S8 Capital Армена Саркисяна в декабре 2023 г. Bridgestone работала в России с 1998 г. В марте 2022 г. компания сообщила о приостановке производства шин в Ульяновске на фоне начала спецоперации России на Украине. Прекратились поставки, инвестиции также были ограничены. В конце октября Bridgestone сообщила о планах уйти с российского рынка и о начале поиска покупателей. С апреля 2024 г. также под брендом Gislaved работает экс-завод Continental в Калуге. В 2023 г. холдинг S8 Capital купил эти активы наравне с российским бизнесом Cordiant (три площадки в Омске и Ярославле). Пять заводов были объединены в шинный кластер «Кордианта».