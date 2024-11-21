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«Кордиант» возобновил работу шинного завода Bridgestone в Ульяновске

Ведомости

Шинный завод Gislaved в Ульяновске (ранее Bridgestone) возобновил производство. В 2025 г. завод планирует выпустить 1,2 млн шин, передает ТАСС со ссылкой на сообщение холдинга «Кордиант».

По сообщению холдинга, перезапуск площадки начинается с производства новой летней модели, которая будет выпускаться под брендом холдинга. В 2025 г. ассортимент завода начнет постепенно расширяться, в том числе за счет моделей премиального бренда Gislaved, добавила пресс-служба. В частности, реализация зимних шин запланирована на первое полугодие следующего года, также в компании заверили. что завершены все стандартные испытания и сертификации. Как отметил генеральный директор холдинга Вадим Володин, перезапуск завода состоялся благодаря «профессионализму и слаженности его команды, а также синергии всех активов холдинга "Кордиант".

Компания Bridgestone продала свой завод в Ульяновске группе S8 Capital Армена Саркисяна в декабре 2023 г. Bridgestone работала в России с 1998 г. В марте 2022 г. компания сообщила о приостановке производства шин в Ульяновске на фоне начала спецоперации России на Украине. Прекратились поставки, инвестиции также были ограничены. В конце октября Bridgestone сообщила о планах уйти с российского рынка и о начале поиска покупателей. С апреля 2024 г. также под брендом Gislaved работает экс-завод Continental в Калуге. В 2023 г. холдинг S8 Capital купил эти активы наравне с российским бизнесом Cordiant (три площадки в Омске и Ярославле). Пять заводов были объединены в шинный кластер «Кордианта».

2 октября стало известно, что «Севергрупп», объединяющая активы бизнесмена Алексея Мордашова, приобрела компанию «Кордиант». В перечень активов «Кордианта» входят производства шинного кластера в Ярославле, Омске, Калуге и Ульяновске. Они выпускают продукцию под марками Cordiant, Tunga, Torrero и Gislaved в сегменте легковых шин, Cordiant Professional и Tyrex – в сегменте грузовых. Общая мощность этих заводов – 15 млн шин в год, которую они должны достичь, согласно планам компании, в 2026 г. В холдинг также входят заводы по производству свечей зажигания Meteor Auto, отопительной техники Meteor Thermo и Meteor Tech. Право собственности на активы «Кордианта» перешло к «Севергрупп» 1 октября 2024 г., предварительно было получено одобрение со стороны ФАС, следует из сообщения компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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