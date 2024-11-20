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Производство шин за три квартала выросло на 12%

Этому способствуют рост авторынка и восстановление объемов выпуска продукции
Денис Ильюшенков
Ведомости

Отечественные производители шин по итогам января – сентября 2024 г. выпустили 33,25 млн единиц продукции, сообщил «Ведомостям» представитель Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор маркировки «Честный знак»). Производство за девять месяцев на 12% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Как следует из данных ЦРПТ, в структуре российского производства 78% (26 млн шт.) пришлось на легковые шины, 10% (3,3 млн) – на шины для грузовиков, 8,6% (2,9 млн) – на легкогрузовые для среднетоннажных грузовиков, микроавтобусов и другой техники. Оставшиеся 3,4% – это шины для сельскохозяйственной, лесохозяйственной, строительной, горной и других типов колесной техники. Наибольшую динамику роста за отчетный период показал выпуск легковых шин – 18%, легкогрузовых – на 7%. Производство шин для грузовых авто снизилось на 14%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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