Производство шин за три квартала выросло на 12%Этому способствуют рост авторынка и восстановление объемов выпуска продукции
Отечественные производители шин по итогам января – сентября 2024 г. выпустили 33,25 млн единиц продукции, сообщил «Ведомостям» представитель Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор маркировки «Честный знак»). Производство за девять месяцев на 12% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
Как следует из данных ЦРПТ, в структуре российского производства 78% (26 млн шт.) пришлось на легковые шины, 10% (3,3 млн) – на шины для грузовиков, 8,6% (2,9 млн) – на легкогрузовые для среднетоннажных грузовиков, микроавтобусов и другой техники. Оставшиеся 3,4% – это шины для сельскохозяйственной, лесохозяйственной, строительной, горной и других типов колесной техники. Наибольшую динамику роста за отчетный период показал выпуск легковых шин – 18%, легкогрузовых – на 7%. Производство шин для грузовых авто снизилось на 14%.