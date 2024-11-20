Производство шин за три квартала выросло на 12%

Как следует из данных ЦРПТ, в структуре российского производства 78% (26 млн шт.) пришлось на легковые шины, 10% (3,3 млн) – на шины для грузовиков, 8,6% (2,9 млн) – на легкогрузовые для среднетоннажных грузовиков, микроавтобусов и другой техники. Оставшиеся 3,4% – это шины для сельскохозяйственной, лесохозяйственной, строительной, горной и других типов колесной техники. Наибольшую динамику роста за отчетный период показал выпуск легковых шин – 18%, легкогрузовых – на 7%. Производство шин для грузовых авто снизилось на 14%.