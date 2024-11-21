МВД исключит из регламента обязанность предъявлять ОСАГО при регистрации авто

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому полис ОСАГО больше не входит в список обязательных документов для регистрации автомобиля. ОСАГО теперь не требуется при первичной постановке машины на государственный учет. Полис также не нужен для того, чтобы перерегистрировать транспортное средство в случае смены владельца. Нововведения также вступят в силу с 1 марта 2025 г.