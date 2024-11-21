МВД исключит из регламента обязанность предъявлять ОСАГО при регистрации авто
Министерство внутренних дел подготовило проект изменений в административный регламент при регистрации транспортных средств, утвержденный приказом №950. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Ведомство предлагает исключить норму, которая обязывает водителей предъявлять ОСАГО при постановке машины на учет.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что в новый регламент также будет включена обязанность предоставлять на осмотр машину, документы на которую были выданы до 1993 г. Это необходимо сделать в случае, если владелец хочет восстановить потерянные документы и получить паспорт транспортного средства.
«Издание нормативного правового акта не повлечет за собой необходимость внесения изменений и дополнений в другие ранее изданные нормативные правовые акты», – говорится в пояснительной записке. МВД приводит свой регламент в соответствие с законодательством. Изменения вступят в силу 1 марта 2025 г.
В июле президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому полис ОСАГО больше не входит в список обязательных документов для регистрации автомобиля. ОСАГО теперь не требуется при первичной постановке машины на государственный учет. Полис также не нужен для того, чтобы перерегистрировать транспортное средство в случае смены владельца. Нововведения также вступят в силу с 1 марта 2025 г.