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МВД исключит из регламента обязанность предъявлять ОСАГО при регистрации авто

Ведомости

Министерство внутренних дел подготовило проект изменений в административный регламент при регистрации транспортных средств, утвержденный приказом №950. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Ведомство предлагает исключить норму, которая обязывает водителей предъявлять ОСАГО при постановке машины на учет.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что в новый регламент также будет включена обязанность предоставлять на осмотр машину, документы на которую были выданы до 1993 г. Это необходимо сделать в случае, если владелец хочет восстановить потерянные документы и получить паспорт транспортного средства.

«Издание нормативного правового акта не повлечет за собой необходимость внесения изменений и дополнений в другие ранее изданные нормативные правовые акты», – говорится в пояснительной записке. МВД приводит свой регламент в соответствие с законодательством. Изменения вступят в силу 1 марта 2025 г.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому полис ОСАГО больше не входит в список обязательных документов для регистрации автомобиля. ОСАГО теперь не требуется при первичной постановке машины на государственный учет. Полис также не нужен для того, чтобы перерегистрировать транспортное средство в случае смены владельца. Нововведения также вступят в силу с 1 марта 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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