ОСАГО исключен из списка обязательных документов для регистрации автомобиля

Подписанный документ разрешает снимать машину с госучета при покупке, если договор о купле-продаже был оформлен через «Госуслуги» или удостоверен нотариусом. Сейчас это возможно сделать только через десять дней после обращения в ГИБДД. В подписанном законе также упоминается, что госучет авто можно прекратить по заявлению владельца в отношении находящегося в розыске похищенного или угнанного авто. Нововведения вступят в силу с 1 марта 2025 г.