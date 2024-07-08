ОСАГО исключен из списка обязательных документов для регистрации автомобиля
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому полис ОСАГО больше не входит в список обязательных документов для регистрации автомобиля. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
ОСАГО теперь не требуется при первичной постановке машины на государственный учет. Полис также не нужен для того, чтобы перерегистрировать транспортное средство в случае смены владельца. Сейчас законодательство запрещает регистрировать авто при отсутствии полиса ОСАГО.
Подписанный документ разрешает снимать машину с госучета при покупке, если договор о купле-продаже был оформлен через «Госуслуги» или удостоверен нотариусом. Сейчас это возможно сделать только через десять дней после обращения в ГИБДД. В подписанном законе также упоминается, что госучет авто можно прекратить по заявлению владельца в отношении находящегося в розыске похищенного или угнанного авто. Нововведения вступят в силу с 1 марта 2025 г.
3 июля Совет Федерации убрал полис ОСАГО из перечня обязательных документов для постановки машины на учет. Законопроект на рассмотрение нижней палаты парламента внесли в июне 2023 г. Госдума одобрила инициативу 25 июня этого года. В Совете Федерации за проект проголосовали 160 человек (89,9%).