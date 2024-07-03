Совфед убрал полис ОСАГО из числа обязательных документов при регистрации машины
Совет Федерации единогласно поддержал законопроект, который исключает полис ОСАГО из перечня обязательных документов для постановки транспортного средства на учет. Решение принято в ходе пленарного заседания.
Законопроект на рассмотрение нижней палаты парламента внес в июне 2023 г. председатель думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев («Единая Россия»). Госдума одобрила инициативу 25 июня этого года. В Совете Федерации за проект проголосовали 160 человек (89,9%).
Инициативой предлагается исключить полис ОСАГО из перечня документов, предъявление которых обязательно для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца, а также внести изменения в закон «Об ОСАГО» и в закон «О безопасности дорожного движения», исключающие обязанность заключения договора ОСАГО до совершения регистрационных действий. Законопроект также вводит процедуру прекращения регистрации по заявлению владельца похищенного и находящегося в розыске автомобиля, что избавит его от направления в различные инстанции сведений об отсутствии у него транспортного средства.
В декабре прошлого года президент России Владимир Путин утвердил поправки в закон, продлевающие жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей возможность ездить на автомобилях без полиса ОСАГО в этих регионах до 2025 г. Российский союз автостраховщиков сообщал, что с апреля 2023 г. граждане этих субъектов РФ, желающие выехать на своей машине в другие регионы страны, могут купить ОСАГО через онлайн-систему «Е-Гарант».