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Совфед убрал полис ОСАГО из числа обязательных документов при регистрации машины

Ведомости

Совет Федерации единогласно поддержал законопроект, который исключает полис ОСАГО из перечня обязательных документов для постановки транспортного средства на учет. Решение принято в ходе пленарного заседания.

Законопроект на рассмотрение нижней палаты парламента внес в июне 2023 г. председатель думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев («Единая Россия»). Госдума одобрила инициативу 25 июня этого года. В Совете Федерации за проект проголосовали 160 человек (89,9%).

Инициативой предлагается исключить полис ОСАГО из перечня документов, предъявление которых обязательно для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца, а также внести изменения в закон «Об ОСАГО» и в закон «О безопасности дорожного движения», исключающие обязанность заключения договора ОСАГО до совершения регистрационных действий. Законопроект также вводит процедуру прекращения регистрации по заявлению владельца похищенного и находящегося в розыске автомобиля, что избавит его от направления в различные инстанции сведений об отсутствии у него транспортного средства.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин утвердил поправки в закон, продлевающие жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей возможность ездить на автомобилях без полиса ОСАГО в этих регионах до 2025 г. Российский союз автостраховщиков сообщал, что с апреля 2023 г. граждане этих субъектов РФ, желающие выехать на своей машине в другие регионы страны, могут купить ОСАГО через онлайн-систему «Е-Гарант».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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