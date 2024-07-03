Совфед убрал полис ОСАГО из числа обязательных документов при регистрации машины

Инициативой предлагается исключить полис ОСАГО из перечня документов, предъявление которых обязательно для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца, а также внести изменения в закон «Об ОСАГО» и в закон «О безопасности дорожного движения», исключающие обязанность заключения договора ОСАГО до совершения регистрационных действий. Законопроект также вводит процедуру прекращения регистрации по заявлению владельца похищенного и находящегося в розыске автомобиля, что избавит его от направления в различные инстанции сведений об отсутствии у него транспортного средства.