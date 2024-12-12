Госдума приняла проект о штрафах до 5000 рублей за повторную езду без ОСАГО
Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о введении штрафа до 5000 руб. за повторное управление транспортным средством без полиса ОСАГО. Это следует из данных думской базы.
Согласно нововведениям, штраф за подобное нарушение будет составлять от 3000 до 5000 руб. Изменения внесены в ст. 12.37 КоАП РФ («Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»).
Сейчас штраф по ч. 1 ст. 12.37 КоАП (езда в период, не предусмотренный полисом, или передача управления водителю, не вписанному в договор) составляет от 500 до 800 руб.
14 октября президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении административной ответственности за сокрытие автомобильных номеров с помощью специальных устройств. Изменения внесены в КоАП РФ. За попытку скрыть номер при помощи спецустройств будут лишать прав от года до полутора лет. Само устройство при этом конфискуют и уничтожат. На тот же срок будут лишать прав, если водитель ездил без номеров или с номерами, прикрытыми листвой, бумагой и др.