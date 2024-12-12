Госдума приняла проект о штрафах до 5000 рублей за повторную езду без ОСАГО

14 октября президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении административной ответственности за сокрытие автомобильных номеров с помощью специальных устройств. Изменения внесены в КоАП РФ. За попытку скрыть номер при помощи спецустройств будут лишать прав от года до полутора лет. Само устройство при этом конфискуют и уничтожат. На тот же срок будут лишать прав, если водитель ездил без номеров или с номерами, прикрытыми листвой, бумагой и др.