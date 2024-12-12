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Госдума приняла проект о штрафах до 5000 рублей за повторную езду без ОСАГО

Ведомости

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о введении штрафа до 5000 руб. за повторное управление транспортным средством без полиса ОСАГО. Это следует из данных думской базы.

Согласно нововведениям, штраф за подобное нарушение будет составлять от 3000 до 5000 руб. Изменения внесены в ст. 12.37 КоАП РФ («Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»).

Сейчас штраф по ч. 1 ст. 12.37 КоАП (езда в период, не предусмотренный полисом, или передача управления водителю, не вписанному в договор) составляет от 500 до 800 руб.

14 октября президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении административной ответственности за сокрытие автомобильных номеров с помощью специальных устройств. Изменения внесены в КоАП РФ. За попытку скрыть номер при помощи спецустройств будут лишать прав от года до полутора лет. Само устройство при этом конфискуют и уничтожат. На тот же срок будут лишать прав, если водитель ездил без номеров или с номерами, прикрытыми листвой, бумагой и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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