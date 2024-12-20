Совет Федерации одобрил увеличение штрафов за нарушение ПДД
Совет Федерации одобрил закон, увеличивающий штрафы за превышение скорости, проезд на красный и непристегнутые ремни безопасности, передает ТАСС.
Штраф за превышение скорости более чем на 20 км/ч, но менее чем на 40 км/ч вырастет с 500 до 750 руб. Штраф за превышение скорости более чем на 40 км/ч, но менее чем на 60 км/ч увеличится с диапазона от 1000 до 1500 руб. до диапазона от 2000 до 2250 руб. В случае превышения скорости на более 60 км/ч, но не более 80 км/ч штраф составит от 3000 до 3750 руб. (вместо нынешних 2000–2500 руб.).
За проезд на красный свет – с 1000 до 1500 руб., за повторное нарушение – с 5000 до 7500 руб. Штраф за езду с непристегнутым ремнем безопасности составит 1500 вместо установленных сейчас 1000 руб.
Кроме того, вырастут штрафы за движение или остановку транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств – с 1500 до 2250 руб. В Москве и Санкт-Петербурге штраф за то же нарушение будет установлен на уровне 4500 вместо нынешних 3000 руб.
Закон о повышении штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) был принят Госдумой 12 декабря. Инициатива была внесена в нижнюю палату парламентом Кабардино-Балкарии. Закон вступит в силу с 1 января 2025 г.
18 ноября «Ведомости» писали, что с 1 января 2025 г. в России могут вырасти штрафы за нарушение ряда ПДД. Тогда соответствующие поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) разрабатывались в правительстве.
Доцент Финансового университета при правительстве Петр Щербаченко говорил «Ведомостям», что за девять месяцев 2024 г. в России погибли в авариях 11 500 человек, количество ДТП за этот период превысило 100 000.