Совет Федерации одобрил увеличение штрафов за нарушение ПДД

Штраф за превышение скорости более чем на 20 км/ч, но менее чем на 40 км/ч вырастет с 500 до 750 руб. Штраф за превышение скорости более чем на 40 км/ч, но менее чем на 60 км/ч увеличится с диапазона от 1000 до 1500 руб. до диапазона от 2000 до 2250 руб. В случае превышения скорости на более 60 км/ч, но не более 80 км/ч штраф составит от 3000 до 3750 руб. (вместо нынешних 2000–2500 руб.).