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Бразильские власти обвинили китайскую BYD в организации рабства

Ведомости

Граждане Китая на заводе китайского производителя электромобилей BYD в Бразилии стали жертвами торговли людьми, пишет Reuters со ссылкой на заявление трудовой прокуратуры Бразилии.

BYD и подрядчик Jinjiang Group согласились оказать помощь и разместить 163 рабочих в гостиницах до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о расторжении их контрактов.

В Jinjiang при этом не согласились с утверждением прокуратуры о том, что сотрудники работали на заводе BYD в «условиях, похожих на рабские». Компания BYD изначально объявила о прекращении связей с Jinjiang, но позже обвинила «иностранные силы» и некоторые китайские СМИ в «намеренном очернении китайских брендов и страны» и в «подрыве отношений между Китаем и Бразилией».

Летом 2023 г. стало известно, что китайская BYD построит завод в Бразилии. Это стало первым предприятием компании за пределами Азии. Компания планировала инвестировать в строительство завода около 3 млрд бразильских реалов (около $624 млн по состоянию на июль 2023 г.).

На заводе планировалось производить гибридные автомобили и электромобили, детали для электробусов и грузовиков, а также литий и фосфат железа для международного рынка.

Концерн BYD является одним из крупнейших производителей электромобилей в мире. 30 октября этого года Bloomberg писал, что BYD впервые обогнал американского конкурента в лице Tesla Илона Маска по уровню выручки за III квартал 2024 г. – она составила $28,2 млрд против $25,18 млрд у Tesla.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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