Бразильские власти обвинили китайскую BYD в организации рабства

В Jinjiang при этом не согласились с утверждением прокуратуры о том, что сотрудники работали на заводе BYD в «условиях, похожих на рабские». Компания BYD изначально объявила о прекращении связей с Jinjiang, но позже обвинила «иностранные силы» и некоторые китайские СМИ в «намеренном очернении китайских брендов и страны» и в «подрыве отношений между Китаем и Бразилией».