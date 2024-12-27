Бразильские власти обвинили китайскую BYD в организации рабства
Граждане Китая на заводе китайского производителя электромобилей BYD в Бразилии стали жертвами торговли людьми, пишет Reuters со ссылкой на заявление трудовой прокуратуры Бразилии.
BYD и подрядчик Jinjiang Group согласились оказать помощь и разместить 163 рабочих в гостиницах до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о расторжении их контрактов.
В Jinjiang при этом не согласились с утверждением прокуратуры о том, что сотрудники работали на заводе BYD в «условиях, похожих на рабские». Компания BYD изначально объявила о прекращении связей с Jinjiang, но позже обвинила «иностранные силы» и некоторые китайские СМИ в «намеренном очернении китайских брендов и страны» и в «подрыве отношений между Китаем и Бразилией».
Летом 2023 г. стало известно, что китайская BYD построит завод в Бразилии. Это стало первым предприятием компании за пределами Азии. Компания планировала инвестировать в строительство завода около 3 млрд бразильских реалов (около $624 млн по состоянию на июль 2023 г.).
На заводе планировалось производить гибридные автомобили и электромобили, детали для электробусов и грузовиков, а также литий и фосфат железа для международного рынка.
Концерн BYD является одним из крупнейших производителей электромобилей в мире. 30 октября этого года Bloomberg писал, что BYD впервые обогнал американского конкурента в лице Tesla Илона Маска по уровню выручки за III квартал 2024 г. – она составила $28,2 млрд против $25,18 млрд у Tesla.