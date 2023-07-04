Китайский концерн BYD начнет выпускать электромобили в Бразилии

BYD (полное название – Build Your Dreams, «Построй свои мечты») была основана в 1995 г. в Шэньчжэне. В конце 2000-х гг. компания выходила на российский рынок с двумя моделями – Flyer и F3, но особой популярностью они не пользовались. Позднее концерн переключился на создание гибридных, а затем и полностью электрических автомобилей.