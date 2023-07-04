Китайский концерн BYD начнет выпускать электромобили в Бразилии
Китайский производитель электромобилей BYD построит завод в Бразилии – это будет первое предприятие компании за пределами Азии. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщил Bloomberg.
Компания планирует инвестировать в строительство завода около 3 млрд бразильских реалов (порядка $624 млн), уточняет агентство. На предприятии будут производиться гибридные автомобили и электромобили, а также детали для электробусов и грузовиков.
Также завод будет производить литий и фосфат железа для международного рынка. Реализация проекта может начаться в 2024 г.
BYD (полное название – Build Your Dreams, «Построй свои мечты») была основана в 1995 г. в Шэньчжэне. В конце 2000-х гг. компания выходила на российский рынок с двумя моделями – Flyer и F3, но особой популярностью они не пользовались. Позднее концерн переключился на создание гибридных, а затем и полностью электрических автомобилей.
В первом полугодии 2022 г. BYD обогнала своего главного конкурента – компанию Tesla – по количеству проданной продукции. Китайский концерн продал свыше 641 000 машин, в то время как Tesla – 546 000.
В сентябре 2022 г. «Ведомости» писали, что BYD может вновь выйти на российский рынок в 2023 г. При этом завозить продукцию концерна планировала белорусская компания SGP.