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Бизнес

Китайский концерн BYD начнет выпускать электромобили в Бразилии

Ведомости

Китайский производитель электромобилей BYD построит завод в Бразилии – это будет первое предприятие компании за пределами Азии. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщил Bloomberg.

Компания планирует инвестировать в строительство завода около 3 млрд бразильских реалов (порядка $624 млн), уточняет агентство. На предприятии будут производиться гибридные автомобили и электромобили, а также детали для электробусов и грузовиков. 

Также завод будет производить литий и фосфат железа для международного рынка. Реализация проекта может начаться в 2024 г.

BYD (полное название – Build Your Dreams, «Построй свои мечты») была основана в 1995 г. в Шэньчжэне. В конце 2000-х гг. компания выходила на российский рынок с двумя моделями – Flyer и F3, но особой популярностью они не пользовались. Позднее концерн переключился на создание гибридных, а затем и полностью электрических автомобилей.

В первом полугодии 2022 г. BYD обогнала своего главного конкурента – компанию Tesla – по количеству проданной продукции. Китайский концерн продал свыше 641 000 машин, в то время как Tesla – 546 000.

В сентябре 2022 г. «Ведомости» писали, что BYD может вновь выйти на российский рынок в 2023 г. При этом завозить продукцию концерна планировала белорусская компания SGP. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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