BYD продала рекордное количество электромобилей в декабре

Это означает, что главный конкурент Tesla, которая реализовала 1,29 млн электромобилей за первые три квартала, значительно приблизился к ней. Чтобы не отстать, компании Илона Маска необходимо продать 476 000 автомобилей в последнем квартале, и отчет о продажах ожидается уже на этой неделе. BYD впервые обошла Tesla по квартальным продажам электромобилей год назад, но в целом за год не занимала лидирующие позиции. Но если учитывать также подзаряжаемые гибриды, то китайская компания значительно опережает конкурента – ее общие продажи составили 4,25 млн.