BYD продала рекордное количество электромобилей в декабре
Китайская компания BYD сообщила о рекордных результатах за IV квартал и о продаже 1,76 млн электромобилей в 2024 г., сообщает портал Cnevpost со ссылкой на отчетность компании.
Это означает, что главный конкурент Tesla, которая реализовала 1,29 млн электромобилей за первые три квартала, значительно приблизился к ней. Чтобы не отстать, компании Илона Маска необходимо продать 476 000 автомобилей в последнем квартале, и отчет о продажах ожидается уже на этой неделе. BYD впервые обошла Tesla по квартальным продажам электромобилей год назад, но в целом за год не занимала лидирующие позиции. Но если учитывать также подзаряжаемые гибриды, то китайская компания значительно опережает конкурента – ее общие продажи составили 4,25 млн.
В декабре BYD установила рекорд, продав 510 000 гибридов и электромобилей. В отличие от американского соперника, у BYD есть массовая модель «электромобиль за $10 000» – Seagull. 30 октября BYD впервые опередила Tesla по выручке за III квартал 2024 г. Она составила $28,2 млрд против $25,18 млрд у Tesla.
29 октября Еврокомиссия утвердила пошлины до 35,3% на импорт электромобилей из Китая. Согласно решению ЕК, на китайские марки электромобилей BYD, Geely и SAIC будут установлены пошлины 17%, 18,8% и 35,3% соответственно. Электрокары китайских марок, которые сотрудничали в ходе расследования по госсубсидированию, облагаются дополнительной пошлиной в размере 20,7%. Пошлина на остальные бренды составила 35,3%. Отмечается, что стороны продолжат искать компромиссное решение.