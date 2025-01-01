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BYD продала рекордное количество электромобилей в декабре

Ведомости

Китайская компания BYD сообщила о рекордных результатах за IV квартал и о продаже 1,76 млн электромобилей в 2024 г., сообщает портал Cnevpost со ссылкой на отчетность компании.

Это означает, что главный конкурент Tesla, которая реализовала 1,29 млн электромобилей за первые три квартала, значительно приблизился к ней. Чтобы не отстать, компании Илона Маска необходимо продать 476 000 автомобилей в последнем квартале, и отчет о продажах ожидается уже на этой неделе. BYD впервые обошла Tesla по квартальным продажам электромобилей год назад, но в целом за год не занимала лидирующие позиции. Но если учитывать также подзаряжаемые гибриды, то китайская компания значительно опережает конкурента – ее общие продажи составили 4,25 млн.

В декабре BYD установила рекорд, продав 510 000 гибридов и электромобилей. В отличие от американского соперника, у BYD есть массовая модель «электромобиль за $10 000» – Seagull. 30 октября BYD впервые опередила Tesla по выручке за III квартал 2024 г. Она составила $28,2 млрд против $25,18 млрд у Tesla.

29 октября Еврокомиссия утвердила пошлины до 35,3% на импорт электромобилей из Китая. Согласно решению ЕК, на китайские марки электромобилей BYD, Geely и SAIC будут установлены пошлины 17%, 18,8% и 35,3% соответственно. Электрокары китайских марок, которые сотрудничали в ходе расследования по госсубсидированию, облагаются дополнительной пошлиной в размере 20,7%. Пошлина на остальные бренды составила 35,3%. Отмечается, что стороны продолжат искать компромиссное решение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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