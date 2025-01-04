Минпромторг сообщил о росте продаж новых автомобилей на 39% в 2024 году
В 2024 г. в России было продано более 1,8 млн новых автомобилей, это на 39% больше показателей прошлого года, сообщает со ссылкой на данные аналитической компании пресс-центр Минпромторга РФ.
В прошлом году на территории РФ было реализовано почти 1,84 млн автомобилей не старше трех лет, в то время как в 2023 г. продали 1,32 млн машин. Отмечается, что рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 829 000 штук, что на 28% больше показателей января – декабря 2023 г.
Объем рынка в сегменте легковых автомобилей вырос на 47% и составил 1 553 608 штук, росли показатели и в сегменте легких коммерческих автомобилей (140 292 штук, +34% к аналогичному периоду прошлого года), в сегменте автобусов (20 567 штук, +16%). В прошлом году также было продано более 121 000 грузовиков, объем рынка в этом сегменте снизился на 13%, уточнили в Минпромторге. Рынок новых электромобилей составил 19 390 машин, увеличившись на 31% относительно 2023 г.
По итогам января – октября 2024 г. в стране было продано почти 5 млн подержанных легковых машин, сообщал «Автостат». Продажи в октябре 2024 г. составили 605 321 единицу – на 14% больше, чем в сентябре, и на 24% больше в сравнении с октябрем прошлого года. Бессменным лидером рынка оставалась отечественная Lada, продажи которой выросли в октябре почти на треть в годовом выражении до 149 699 машин. С большим отрывом на втором месте оказалась Toyota.