Минпромторг сообщил о росте продаж новых автомобилей на 39% в 2024 году

По итогам января – октября 2024 г. в стране было продано почти 5 млн подержанных легковых машин, сообщал «Автостат». Продажи в октябре 2024 г. составили 605 321 единицу – на 14% больше, чем в сентябре, и на 24% больше в сравнении с октябрем прошлого года. Бессменным лидером рынка оставалась отечественная Lada, продажи которой выросли в октябре почти на треть в годовом выражении до 149 699 машин. С большим отрывом на втором месте оказалась Toyota.