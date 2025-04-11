Belgee увеличило продажи автомобилей в России на 50%
Представитель завода отметил, что в I квартале 2024 г. в России продано 4260 автомобилей Belgee. «По итогам I квартала 2025 г. в России реализовано 6245 автомобилей марки. Это на 46% больше показателя 2024 г. за аналогичный период», – цитирует агентство представителя.
В пресс-службе Belgee пояснили, что рост популярности бренда в России обусловлен расширением модельного ряда – в конце июля 2024 г. был представлен среднеразмерный универсальный кроссовер Belgee X70. Также одной из причин назвали активное формирование и развитие собственной дилерской сети в стране.
С момента выхода на рынок в России было продано более 40 000 автомобилей Belgee. В 2024 г. продажи составили 34 637 кроссоверов, сообщается на официальном сайте компании.
В России продажи новых легковых автомобилей в январе составили 89 072 машины, что на 11% больше, чем в аналогичном периоде 2024 г. Lada Granta стала самой популярной моделью среди покупателей – было продано 11 422 машины, что на 11,8% больше в сравнении с прошлым годом.