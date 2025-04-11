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Belgee увеличило продажи автомобилей в России на 50%

Ведомости

Продажи автомобилей белорусского бренда Belgee выросли почти на 50% на российском рынке в I квартале 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании. 

Представитель завода отметил, что в I квартале 2024 г. в России продано 4260 автомобилей Belgee. «По итогам I квартала 2025 г. в России реализовано 6245 автомобилей марки. Это на 46% больше показателя 2024 г. за аналогичный период», – цитирует агентство представителя.

В пресс-службе Belgee пояснили, что рост популярности бренда в России обусловлен расширением модельного ряда – в конце июля 2024 г. был представлен среднеразмерный универсальный кроссовер Belgee X70. Также одной из причин назвали активное формирование и развитие собственной дилерской сети в стране. 

С момента выхода на рынок в России было продано более 40 000 автомобилей Belgee. В 2024 г. продажи составили 34 637 кроссоверов, сообщается на официальном сайте компании. 

В России продажи новых легковых автомобилей в январе составили 89 072 машины, что на 11% больше, чем в аналогичном периоде 2024 г. Lada Granta стала самой популярной моделью среди покупателей – было продано 11 422 машины, что на 11,8% больше в сравнении с прошлым годом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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