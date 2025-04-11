Belgee увеличило продажи автомобилей в России на 50%

В России продажи новых легковых автомобилей в январе составили 89 072 машины, что на 11% больше, чем в аналогичном периоде 2024 г. Lada Granta стала самой популярной моделью среди покупателей – было продано 11 422 машины, что на 11,8% больше в сравнении с прошлым годом.