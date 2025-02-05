В январе в России было продано более 89 000 новых легковых автомобилей
Продажи новых легковых автомобилей в январе составили 89 072 машин, что на 11% больше, чем в аналогичном периоде 2024 г., следует из данных аналитического агентства «Автостат».
В первом месяце зимы было продано 27 538 автомобилей Lada, что на 24% больше в годовом выражении. Кроме того, в январе был отмечен высокий спрос на китайские Haval – продано 11 825 машин (на 23% больше год к году), а также Chery (8959 автомобилей, рост в годовом исчислении составил 2%).
Также было реализовано 6217 автомобилей Geely (-30,9%), 5081 машин Changan (+3,8%). Россияне купили 2327 автомобилей Omoda (–12,8%), 2214 – Jetour (+117,1%), 1781 – Jaecoo (+98,3%) и 1672 машин Tank (–3,5%). Кроме того, было продано 1816 автомобилей белорусского бренда Belgee, количество продаж выросло в 3,7 раза.
Lada Granta стала самой популярной моделью среди покупателей – было продано 11 422 машин, что на 11,8% больше год к году. Автомобилисты также купили 8 007 шт. Lada Vesta и 4 139 шт. Haval Jolion.
В 2024 г. в России было продано 1,57 млн новых легковых машин, что на 48% больше относительно предыдущего года. Продукция «АвтоВАЗа» заняла около 28% рынка. Было реализовано 436 155 автомобилей Lada – на 34% больше, чем в 2023 г., но доля рынка российского автопроизводителя снизилась год к году сразу на 3 п. п. с 31%.