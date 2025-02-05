В январе в России было продано более 89 000 новых легковых автомобилей

В 2024 г. в России было продано 1,57 млн новых легковых машин, что на 48% больше относительно предыдущего года. Продукция «АвтоВАЗа» заняла около 28% рынка. Было реализовано 436 155 автомобилей Lada – на 34% больше, чем в 2023 г., но доля рынка российского автопроизводителя снизилась год к году сразу на 3 п. п. с 31%.