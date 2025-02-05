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В январе в России было продано более 89 000 новых легковых автомобилей

Ведомости

Продажи новых легковых автомобилей в январе составили 89 072 машин, что на 11% больше, чем в аналогичном периоде 2024 г., следует из данных аналитического агентства «Автостат».

В первом месяце зимы было продано 27 538 автомобилей Lada, что на 24% больше в годовом выражении. Кроме того, в январе был отмечен высокий спрос на китайские Haval – продано 11 825 машин (на 23% больше год к году), а также Chery (8959 автомобилей, рост в годовом исчислении составил 2%).

Также было реализовано 6217 автомобилей Geely (-30,9%), 5081 машин Changan (+3,8%). Россияне купили 2327 автомобилей Omoda (–12,8%), 2214 – Jetour (+117,1%), 1781 – Jaecoo (+98,3%) и 1672 машин Tank (–3,5%). Кроме того, было продано 1816 автомобилей белорусского бренда Belgee, количество продаж выросло в 3,7 раза.

Lada Granta стала самой популярной моделью среди покупателей – было продано 11 422 машин, что на 11,8% больше год к году. Автомобилисты также купили 8 007 шт. Lada Vesta и 4 139 шт. Haval Jolion.

В 2024 г. в России было продано 1,57 млн новых легковых машин, что на 48% больше относительно предыдущего года. Продукция «АвтоВАЗа» заняла около 28% рынка. Было реализовано 436 155 автомобилей Lada – на 34% больше, чем в 2023 г., но доля рынка российского автопроизводителя снизилась год к году сразу на 3 п. п. с 31%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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