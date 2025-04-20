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/ Авто

Россия нарастила импорт автомобилей из Южной Кореи в 1,6 раза

Ведомости

Южная Корея в марте поставила в Россию автомобилей на $72,2 млн, импорт из этой страны вырос в 1,6 раза в годовом выражении и до максимума почти за год, передает «РИА Новости» со ссылкой на данные корейской статистической службы.

Такой результат стал максимальным с февраля 2024 г., отмечает агентство. За год объем импорта вырос в 1,6 раза, за месяц поставки увеличились в 1,3 раза.

В марте Москва заняла в южнокорейском импорте легковых авто 12-е место, в прошлом году РФ занимала только 22-е место. В числе крупнейших покупателей «РИА Новости» называет США, которые закупили у Сеула машины на $2,8 млрд, а также Канаду ($487,2 млн), Австралию ($226,6 млн), Киргизию ($224,3 млн) и Великобританию ($205,7 млн)

В середине февраля стало известно, что Hyundai Motor рассматривает возвращение на рынок России после переговоров президентов России и США. Издание Hankyung писало, что производитель продал свой бизнес в России в декабре 2023 г. с возможность выкупа завода в Санкт-Петербурге в течение двух лет. В апреле Yonhap сообщило, что южнокорейский автоконцерн Kia включил в цели продаж российский рынок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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