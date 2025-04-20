Россия нарастила импорт автомобилей из Южной Кореи в 1,6 раза

В середине февраля стало известно, что Hyundai Motor рассматривает возвращение на рынок России после переговоров президентов России и США. Издание Hankyung писало, что производитель продал свой бизнес в России в декабре 2023 г. с возможность выкупа завода в Санкт-Петербурге в течение двух лет. В апреле Yonhap сообщило, что южнокорейский автоконцерн Kia включил в цели продаж российский рынок.