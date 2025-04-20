Россия нарастила импорт автомобилей из Южной Кореи в 1,6 раза
Южная Корея в марте поставила в Россию автомобилей на $72,2 млн, импорт из этой страны вырос в 1,6 раза в годовом выражении и до максимума почти за год, передает «РИА Новости» со ссылкой на данные корейской статистической службы.
Такой результат стал максимальным с февраля 2024 г., отмечает агентство. За год объем импорта вырос в 1,6 раза, за месяц поставки увеличились в 1,3 раза.
В марте Москва заняла в южнокорейском импорте легковых авто 12-е место, в прошлом году РФ занимала только 22-е место. В числе крупнейших покупателей «РИА Новости» называет США, которые закупили у Сеула машины на $2,8 млрд, а также Канаду ($487,2 млн), Австралию ($226,6 млн), Киргизию ($224,3 млн) и Великобританию ($205,7 млн)
В середине февраля стало известно, что Hyundai Motor рассматривает возвращение на рынок России после переговоров президентов России и США. Издание Hankyung писало, что производитель продал свой бизнес в России в декабре 2023 г. с возможность выкупа завода в Санкт-Петербурге в течение двух лет. В апреле Yonhap сообщило, что южнокорейский автоконцерн Kia включил в цели продаж российский рынок.