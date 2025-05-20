Россия в апреле импортировала автомобилей из Южной Кореи на $90 млн
В апреле Россия импортировала легковых автомобилей из Южной Кореи на сумму $90 млн, что стало максимальным показателем за последние два года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные корейской статслужбы.
Основную часть закупок составили машины с бензиновыми двигателями объемом от 1,5 до 3 л – на них пришлось $65 млн. Также значительные объемы поставок пришлись на авто с дизельными двигателями объемом 1,5–2,5 л ($18,7 млн) и модели с моторами объемом 1–1,5 л ($5,2 млн).
Благодаря этому росту Россия заняла 11-е место среди стран-импортеров южнокорейских легковых автомобилей, поднявшись за месяц на одну позицию.
В пятерку крупнейших покупателей вошли:
США ($2,9 млрд),
Канада ($465,2 млн),
Австралия ($263,9 млн),
Киргизия ($252,4 млн),
Германия ($202 млн).
Всего в апреле Южная Корея поставила за рубеж легковых автомобилей на $6,3 млрд. Это на 5% больше, чем месяцем ранее, но на 5% меньше показателя апреля прошлого года.
4 апреля сообщалось о снижении продаж новых легковых автомобилей в России в I квартале 2025 г. на 26%. Всего было реализовано 244 988 машин. Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев отмечал, что негативная динамика усилилась из-за ожиданий потребителей относительно возможного возвращения на российский рынок некоторых ушедших автоконцернов.