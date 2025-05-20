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Россия в апреле импортировала автомобилей из Южной Кореи на $90 млн

Ведомости

В апреле Россия импортировала легковых автомобилей из Южной Кореи на сумму $90 млн, что стало максимальным показателем за последние два года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные корейской статслужбы.

Основную часть закупок составили машины с бензиновыми двигателями объемом от 1,5 до 3 л – на них пришлось $65 млн. Также значительные объемы поставок пришлись на авто с дизельными двигателями объемом 1,5–2,5 л ($18,7 млн) и модели с моторами объемом 1–1,5 л ($5,2 млн).

Благодаря этому росту Россия заняла 11-е место среди стран-импортеров южнокорейских легковых автомобилей, поднявшись за месяц на одну позицию.

В пятерку крупнейших покупателей вошли:

  • США ($2,9 млрд),

  • Канада ($465,2 млн),

  • Австралия ($263,9 млн),

  • Киргизия ($252,4 млн),

  • Германия ($202 млн).

Всего в апреле Южная Корея поставила за рубеж легковых автомобилей на $6,3 млрд. Это на 5% больше, чем месяцем ранее, но на 5% меньше показателя апреля прошлого года.

4 апреля сообщалось о снижении продаж новых легковых автомобилей в России в I квартале 2025 г. на 26%. Всего было реализовано 244 988 машин. Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев отмечал, что негативная динамика усилилась из-за ожиданий потребителей относительно возможного возвращения на российский рынок некоторых ушедших автоконцернов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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