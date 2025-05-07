Апрельские продажи новых легковых автомобилей упали на четверть

Апрельские продажи новых легковых автомобилей упали на четвертьundefined
В апреле 2025 г. в России было продано 102 107 новых легковых автомобилей, что на 26% меньше по сравнению с тем же месяцем 2024 г. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства «Автостат». Таким образом, отрицательная динамика рынка в минувшем месяце замедлилась по сравнению с мартом (-46% год к году, 79 822 машины) и была сопоставима с февральской (-25%, 78 040). В апреле был продан максимальный месячный объем новых легковушек с начала года.
Семь из 10 марок – лидеров продаж показали в апреле отрицательную динамику. Наиболее сильной она оказалась у китайских Omoda, Changan и Geely, реализация которых упала более чем на 40%. В положительной зоне оказалось всего три марки – Jetour (+1%), белорусско-китайский бренд Belgee (+30%), а также прежний бестселлер российского авторынка, который теперь продается под брендом Solaris (рост в 2,3 раза). Но объем продаж каждого из перечисленных брендов не превысил 7000 машин.
Лидеры рынка прежние: «АвтоВАЗ», реализация которого составила 28 486 автомобилей (снижение в годовом выражении на треть), китайские Haval – 12 925 единиц (-11%) и Chery – 10 855 шт. (-16%).
В модельной линейке лидеров рынка в апреле рост продаж показала только Lada Largus, производство которой год назад еще не было возобновлено. Эта модель оказалась на 10-м месте с результатом 2259 шт. против 15-го годом ранее. Динамика продаж остальной продукции «АвтоВАЗа» при существенном количественном перевесе была хуже, чем у китайских марок. Например, продажи Granta и Vesta в апреле упали на 33 и 47% до 12 970 и 7099 автомобилей соответственно. Реализация Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro Max снизилась куда скромнее – на 10 и 6% до 5522 и 4129 шт.
Динамика авторынка за первые четыре месяца 2025 г. осталась на уровне I квартала: продажи упали на четверть в годовом выражении до 349 041 машины, следует из данных «Автостата». Рост показывают те же Jetour (+12%), Belgee (+40%) и Solaris (в 5,4 раза), а хуже всего обстоят дела у Geely и Exeed, продажи которых рухнули более чем наполовину. С начала года было продано 105 764 машины «АвтоВАЗа» – на 21% меньше, чем в январе – апреле 2024 г.
Основным драйвером рынка в апреле стал корпоративный сектор, говорит заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей «Авилона» Ренат Тюктеев. Массовые поставки техники для каршеринговых компаний и крупных корпоративных клиентов обеспечили значительный объем продаж по целому ряду марок, отмечает он. «Авилон» увеличил продажи в апреле на треть по сравнению с мартом более чем до 1700 машин, добавил топ-менеджер.
Но конъюнктура на авторынке остается сложной из-за охлаждения спроса на кредиты и лизинг, беспочвенных слухов о возврате ушедших брендов и высоких ставок по банковским депозитам, перечисляет собеседник. По его прогнозам, объем продаж в мае по рынку снизится к апрелю на 20% до 75 000–80 000 автомобилей из-за длинных выходных. Во втором полугодии поддержку рынку может оказать отложенный спрос и ожидание снижения ключевой ставки, допускает Тюктеев.
На покупательские настроения оказывает влияние высокая ключевая ставка и ожидания возврата ушедших брендов, не имеющие под собой никакого основания, соглашается директор департамента продаж новых автомобилей «Рольфа» Николай Иванов. Продажи компании в январе – апреле снизились на 14% до 8414 машин, пояснил он. «Мы не ожидаем объема продаж в ближайшие месяцы более 90 000–100 000 автомобилей», – добавил Иванов.
На продажи в апреле влияла исключительно сезонность: наступление весны без особых внешних потрясений в определенный момент поддержало рынок, который продолжает снижаться к прошлому году, отмечает гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский. Перспектив у спроса не так много: складские запасы существенно не сокращаются, скидки сохраняются, хотя по меньшему количеству моделей, а в июне спад продолжится на фоне начала сезона отпусков, полагает собеседник.
Волатильность на авторынке, наблюдаемая с начала года, во многом связана с высокой базой марта 2024 г., когда было продано 146 526 новых легковых машин, отмечает аналитик компании «Эйлер аналитические технологии» Владимир Беспалов. По его оценке, май и июнь будут не хуже апреля с точки зрения динамики продаж. Тем не менее есть риски, что снижение рынка по году будет больше, чем 10–15%, полагает аналитик.
Прогноз консалтинговой компании Oks Labs (by Okkam) предполагает сокращение авторынка в этом году в диапазоне от 1% (до 1,55 млн машин) до 22% (до 1,23 млн) в зависимости от сценария. «Ведомости» писали об этом 28 марта. Ожидания компании основаны на том, что среднегодовая ключевая ставка в этом году будет находиться на уровне 20,5% (текущая составляет 21%), а стоимость нефти Urals – $69/барр. Базовый сценарий также предполагает сохранение индекса потребительской уверенности Росстата на уровне прошлого года (-7,25), полную выборку средств по программе льготного автокредитования (36 млрд руб.) и развитие локализации китайских марок в России.