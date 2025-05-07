Апрельские продажи новых легковых автомобилей упали на четверть

В апреле 2025 г. в России было продано 102 107 новых легковых автомобилей, что на 26% меньше по сравнению с тем же месяцем 2024 г. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства «Автостат». Таким образом, отрицательная динамика рынка в минувшем месяце замедлилась по сравнению с мартом (-46% год к году, 79 822 машины) и была сопоставима с февральской (-25%, 78 040). В апреле был продан максимальный месячный объем новых легковушек с начала года.