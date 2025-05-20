Стоимость эвакуации автомобилей в Москве будет проиндексирована с 1 июня

Перемещение транспортных средств от 4 т повысится до 67 728 руб. Стоимость указана с условием оплаты до 60 дней с момента возврата транспорта. Хранение составит от 1210 руб. для категорий M и A, 2200 руб. – для B и D, 2893 руб. – для D, C и E. Уточняется, что стоимость останется ниже фактических затрат города на эвакуацию.