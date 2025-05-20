Стоимость эвакуации автомобилей в Москве будет проиндексирована с 1 июня
Стоимость эвакуации автомобилей в Москве проиндексируют с 1 июня. Об этом сообщили на портале «Московского транспорта».
Перемещение транспортных средств категорий M, A и B будет стоить 7600 руб., категории B от 80 до 250 лошадиных сил (л. с.) – 11 400 руб. Перемещение для транспорта категории B от 250 л. с. – 11 845 руб.
Перемещение транспортных средств от 4 т повысится до 67 728 руб. Стоимость указана с условием оплаты до 60 дней с момента возврата транспорта. Хранение составит от 1210 руб. для категорий M и A, 2200 руб. – для B и D, 2893 руб. – для D, C и E. Уточняется, что стоимость останется ниже фактических затрат города на эвакуацию.
Стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы будет проиндексирована на 2 руб. (с 5 до 7 руб. за участок). Проезд остается бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники. Стоимость транзитного проезда не меняется.
«Средства от индексации тарифов направляют на то, чтобы улучшать инфраструктуру, открывать новые станции метро, строить и реконструировать трамвайные линии, обновлять подвижной состав в метро и на МЦД, пополнять электробусный парк и развивать удобные способы оплаты проезда», – говорится в сообщении.
В июле 2024 г. депутат Госдумы Ярослав Нилов объявил о намерении внести законопроект в нижнюю палату, согласно которому стоимость эвакуации транспортного средства будет ограничено 20% от прожиточного минимума.