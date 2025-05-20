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Стоимость эвакуации автомобилей в Москве будет проиндексирована с 1 июня

Ведомости

Стоимость эвакуации автомобилей в Москве проиндексируют с 1 июня. Об этом сообщили на портале «Московского транспорта».

Перемещение транспортных средств категорий M, A и B будет стоить 7600 руб., категории B от 80 до 250 лошадиных сил (л. с.) – 11 400 руб. Перемещение для транспорта категории B от 250 л. с. – 11 845 руб. 

Перемещение транспортных средств от 4 т повысится до 67 728 руб. Стоимость указана с условием оплаты до 60 дней с момента возврата транспорта. Хранение составит от 1210 руб. для категорий M и A, 2200 руб. – для B и D, 2893 руб. – для D, C и E. Уточняется, что стоимость останется ниже фактических затрат города на эвакуацию.

Стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы будет проиндексирована на 2 руб. (с 5 до 7 руб. за участок). Проезд остается бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники. Стоимость транзитного проезда не меняется.

«Средства от индексации тарифов направляют на то, чтобы улучшать инфраструктуру, открывать новые станции метро, строить и реконструировать трамвайные линии, обновлять подвижной состав в метро и на МЦД, пополнять электробусный парк и развивать удобные способы оплаты проезда», – говорится в сообщении.

В июле 2024 г. депутат Госдумы Ярослав Нилов объявил о намерении внести законопроект в нижнюю палату, согласно которому стоимость эвакуации транспортного средства будет ограничено 20% от прожиточного минимума. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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