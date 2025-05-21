Неплательщикам алиментов могут запретить регистрировать машины и открывать счета
Вопрос о введении запрета регистрации автомобилей для должников по алиментам рассматривается. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
«Прорабатывается вопрос, касающийся отказа должникам по алиментным обязательствам, включенным в реестр, в предоставлении таких государственных услуг, как регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Кроме этого, замминистра юстиции Евгений Забарчук на ПМЮФе предложил еще ряд ограничений. Среди них:
Запрет поступать на государственную и муниципальную службу.
Запрет в регистрации юридического лица или ИП, а также недвижимого имущества.
Запрет брать кредиты и займы за исключением целевых кредитов, которые будут направлены на погашение долга.
Отказывать в открытии банковского счета и иных банковских операций.
Аристов анонсировал открытый доступ к реестру неплательщиков алиментов с 25 мая. Он будет запущен на сайте ФССП. Глава службы уточнил, что данные лиц будут находиться в перечне до погашения задолженности.
Госдума приняла закон о создании реестра должников по алиментам в мае 2024 г. В него будут включать должников по алиментам, которые привлекались к административной, уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних или недееспособных детей либо нетрудоспособных родителей.
Как пояснял председатель Госдумы Вячеслав Володин, закон направлен на защиту интересов детей, а открытый реестр позволит взыскать с неплательщиков алиментов средства в пользу ребенка.