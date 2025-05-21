Неплательщикам алиментов могут запретить регистрировать машины и открывать счета

Госдума приняла закон о создании реестра должников по алиментам в мае 2024 г. В него будут включать должников по алиментам, которые привлекались к административной, уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних или недееспособных детей либо нетрудоспособных родителей.