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Госдума приняла закон о создании реестра неплательщиков алиментов

Ведомости

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о создании реестра должников по алиментам. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте.

В реестр будут включать должников по алиментам, которые привлекались к административной, уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних или недееспособных детей либо нетрудоспособных родителей. Предполагается, что после включения в реестр информация о гражданах будет находиться в открытом доступе до тех пор, пока долг не будет погашен в полном объеме. О внесении в реестр должника оповестят в течение суток.

Информацию о трудоустройстве должника предоставит Федеральная служба судебных приставов России и Фонд пенсионного и социального страхования РФ через единую электронную систему. 

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что закон направлен на защиту интересов детей, а открытый реестр позволит взыскать с неплательщиков алиментов средства в пользу ребенка.

Ранее «Ведомости» писали, что Госдума может запретить должникам по алиментам участвовать в азартных играх. Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и его заместитель Александр Трембицкий внесли в Госдуму соответствующий законопроект в марте. Они предложили рассмотреть два законопроекта о регулировании рынка азартных игр.

По словам Кутепова, должники, которые принимают участие в азартных играх, в попытках отыграться берут микрокредиты и вгоняют свои семьи в тяжелое материальное положение. Первым законопроектом сенаторы намерены установить запрет на прием организаторами азартных игр ставок с использованием заемных денежных средств и кредитных карт. Второй документ, внесенный сенаторами, должен запретить организаторам азартных игр заключать сделки с лицами, которые уклоняются от уплаты алиментов и исполнения других судебных решений. Также букмекерские конторы и тотализаторы хотят ограничить в сделках с теми, кто не достиг 18 лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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