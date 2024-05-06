Госдума приняла закон о создании реестра неплательщиков алиментов
Госдума в третьем чтении приняла законопроект о создании реестра должников по алиментам. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте.
В реестр будут включать должников по алиментам, которые привлекались к административной, уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних или недееспособных детей либо нетрудоспособных родителей. Предполагается, что после включения в реестр информация о гражданах будет находиться в открытом доступе до тех пор, пока долг не будет погашен в полном объеме. О внесении в реестр должника оповестят в течение суток.
Информацию о трудоустройстве должника предоставит Федеральная служба судебных приставов России и Фонд пенсионного и социального страхования РФ через единую электронную систему.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что закон направлен на защиту интересов детей, а открытый реестр позволит взыскать с неплательщиков алиментов средства в пользу ребенка.
Ранее «Ведомости» писали, что Госдума может запретить должникам по алиментам участвовать в азартных играх. Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и его заместитель Александр Трембицкий внесли в Госдуму соответствующий законопроект в марте. Они предложили рассмотреть два законопроекта о регулировании рынка азартных игр.
По словам Кутепова, должники, которые принимают участие в азартных играх, в попытках отыграться берут микрокредиты и вгоняют свои семьи в тяжелое материальное положение. Первым законопроектом сенаторы намерены установить запрет на прием организаторами азартных игр ставок с использованием заемных денежных средств и кредитных карт. Второй документ, внесенный сенаторами, должен запретить организаторам азартных игр заключать сделки с лицами, которые уклоняются от уплаты алиментов и исполнения других судебных решений. Также букмекерские конторы и тотализаторы хотят ограничить в сделках с теми, кто не достиг 18 лет.