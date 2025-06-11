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«Коммерсантъ»: доля автокредитов на новые машины увеличилась в мае

Ведомости

Граждане стали чаще брать автокредиты на новые машины – на них пришлось 69% от общего количества и 70% от объема кредитов в мае. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные БКИ «Объединенное кредитное бюро» (ОКБ).

В прошлом месяце банки выдали около 74 800 автокредитов на 97,3 млрд руб. Доля кредитов на новые машины за месяц увеличилась на 5 п. п. от общего количества и на 6 п. п. от объема выданных кредитов.

Издание пишет, что это максимальный показатель с ноября 2020 г. в количественном выражении и с февраля 2022-го в денежном. При этом доля выданных автокредитов на подержанные авто сократилась – она составила 31% в количественном выражении и 30% в денежном. Средний размер одного автокредита в б/у сегменте в мае составил 1,29 млн руб. против 1,35 млн руб. на новую машину.

«Коммерсантъ» в декабре 2024 г. писал, что снижение рынка автокредитования в 2025 г. может составить от 10 до 20% от рекордного уровня текущего года, но объемы выдачи останутся выше, чем в 2023 г. и предшествующие годы.

В апреле Банк России впервые установил количественные ограничения на выдачи по ипотеке и автокредитам. Прямые лимиты затронут и автокредиты, и нецелевые потребы под залог транспортного средства – на III квартал ЦБ установил по обоим видам одинаковые значения. 

«Ведомости» писали, что в выдачах банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций доля таких ссуд заемщикам с ПДН 50-80% не должна превышать 20%, с ПДН выше 80% – 5%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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