«Коммерсантъ»: доля автокредитов на новые машины увеличилась в мае
Граждане стали чаще брать автокредиты на новые машины – на них пришлось 69% от общего количества и 70% от объема кредитов в мае. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные БКИ «Объединенное кредитное бюро» (ОКБ).
В прошлом месяце банки выдали около 74 800 автокредитов на 97,3 млрд руб. Доля кредитов на новые машины за месяц увеличилась на 5 п. п. от общего количества и на 6 п. п. от объема выданных кредитов.
Издание пишет, что это максимальный показатель с ноября 2020 г. в количественном выражении и с февраля 2022-го в денежном. При этом доля выданных автокредитов на подержанные авто сократилась – она составила 31% в количественном выражении и 30% в денежном. Средний размер одного автокредита в б/у сегменте в мае составил 1,29 млн руб. против 1,35 млн руб. на новую машину.
«Коммерсантъ» в декабре 2024 г. писал, что снижение рынка автокредитования в 2025 г. может составить от 10 до 20% от рекордного уровня текущего года, но объемы выдачи останутся выше, чем в 2023 г. и предшествующие годы.
В апреле Банк России впервые установил количественные ограничения на выдачи по ипотеке и автокредитам. Прямые лимиты затронут и автокредиты, и нецелевые потребы под залог транспортного средства – на III квартал ЦБ установил по обоим видам одинаковые значения.
«Ведомости» писали, что в выдачах банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций доля таких ссуд заемщикам с ПДН 50-80% не должна превышать 20%, с ПДН выше 80% – 5%.