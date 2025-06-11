«Коммерсантъ»: доля автокредитов на новые машины увеличилась в мае

Издание пишет, что это максимальный показатель с ноября 2020 г. в количественном выражении и с февраля 2022-го в денежном. При этом доля выданных автокредитов на подержанные авто сократилась – она составила 31% в количественном выражении и 30% в денежном. Средний размер одного автокредита в б/у сегменте в мае составил 1,29 млн руб. против 1,35 млн руб. на новую машину.