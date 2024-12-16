«Коммерсантъ»: охлаждение рынка автокредитов в 2025 году может составить до 20%
Снижение рынка автокредитования в 2025 г. может составить от 10 до 20% от рекордного уровня текущего года, но объемы выдачи останутся выше, чем в 2023 г. и предшествующие годы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на прогнозы банков и экспертов.
Как отмечает издание, это может произойти по нескольким причинам: высокие ставки, жесткое регулирование со стороны Банка России, а также рост стоимости самих автомобилей. Как считают аналитики ОТП-банка, выдачи сократятся на 13% до 2,01 трлн руб. Снижение кредитных выдач в количестве может достичь 10–15% к уровню текущего года, сообщили в «Автостате». Руководитель направления по работе с автопроизводителями Альфа-банка Илья Долгих не исключает снижения выдачи и на 20% на фоне возможного поднятия ключевой ставки на заседании ЦБ 20 декабря.
Восстановление сегмента до рекордов текущего года может произойти только через несколько лет, сообщает газета, отмечая, что в краткосрочной перспективе возможно ждать восстановления только в отдельных сегментах, на которые будут распространяться государственные льготные программы.
В сентябре россияне взяли рекордный объем автокредитов. Банки выдали 173 800 кредитов на 247,9 млрд руб., что больше, чем в августе, на 14% и 12% соответственно. Это рекордные показатели сегмента за все время наблюдения с 2013 г., следовало из предварительных данных экспресс-мониторинга аналитического агентства Frank RG.