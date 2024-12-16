«Коммерсантъ»: охлаждение рынка автокредитов в 2025 году может составить до 20%

Как отмечает издание, это может произойти по нескольким причинам: высокие ставки, жесткое регулирование со стороны Банка России, а также рост стоимости самих автомобилей. Как считают аналитики ОТП-банка, выдачи сократятся на 13% до 2,01 трлн руб. Снижение кредитных выдач в количестве может достичь 10–15% к уровню текущего года, сообщили в «Автостате». Руководитель направления по работе с автопроизводителями Альфа-банка Илья Долгих не исключает снижения выдачи и на 20% на фоне возможного поднятия ключевой ставки на заседании ЦБ 20 декабря.