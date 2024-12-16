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«Коммерсантъ»: охлаждение рынка автокредитов в 2025 году может составить до 20%

Ведомости

Снижение рынка автокредитования в 2025 г. может составить от 10 до 20% от рекордного уровня текущего года, но объемы выдачи останутся выше, чем в 2023 г. и предшествующие годы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на прогнозы банков и экспертов.

Как отмечает издание, это может произойти по нескольким причинам: высокие ставки, жесткое регулирование со стороны Банка России, а также рост стоимости самих автомобилей. Как считают аналитики ОТП-банка, выдачи сократятся на 13% до 2,01 трлн руб. Снижение кредитных выдач в количестве может достичь 10–15% к уровню текущего года, сообщили в «Автостате». Руководитель направления по работе с автопроизводителями Альфа-банка Илья Долгих не исключает снижения выдачи и на 20% на фоне возможного поднятия ключевой ставки на заседании ЦБ 20 декабря.

Восстановление сегмента до рекордов текущего года может произойти только через несколько лет, сообщает газета, отмечая, что в краткосрочной перспективе возможно ждать восстановления только в отдельных сегментах, на которые будут распространяться государственные льготные программы.

В сентябре россияне взяли рекордный объем автокредитов. Банки выдали 173 800 кредитов на 247,9 млрд руб., что больше, чем в августе, на 14% и 12% соответственно. Это рекордные показатели сегмента за все время наблюдения с 2013 г., следовало из предварительных данных экспресс-мониторинга аналитического агентства Frank RG.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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