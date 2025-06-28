Газета
Телеграм
Главная / Авто /

Stellantis отзовет 250 000 машин в США из-за проблем с подушками безопасности

Ведомости

Stellantis – материнская компания Chrysler – отзывает свыше 250 000 машин из-за проблем с подушкой безопасности. Об этом пишет Reuters со ссылкой на отчет национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Отзыв затрагивает 250 651 авто – автомобили Pacifica и Voyager 2022–2025 гг. выпуска.

«Подушка безопасности с недостаточным давлением увеличивает риск выброса и получения травм во время столкновения. Дилеры бесплатно проверят и при необходимости заменят боковые подушки безопасности», – говорится в сообщении.

Stellantis сообщила, что ей неизвестно о каких-либо травмах или несчастных случаях в связи с технической проблемой.

В июне 2024 г. Stellantis отозвала 530 000 машин брендов DS и Citroen, произведенных в период с 2009 по 2019 г. Тогда сообщалось, что решение связано с проблемами в подушках безопасности.

31 мая этого года стало известно, что американский концерн Ford отзывает более 29 000 автомобилей в США. Причина отзыва связана с отсоединенным рычагом управления, что может привести к потере рулевого управления и контроля над транспортным средством.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных