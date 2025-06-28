Stellantis отзовет 250 000 машин в США из-за проблем с подушками безопасности
Stellantis – материнская компания Chrysler – отзывает свыше 250 000 машин из-за проблем с подушкой безопасности. Об этом пишет Reuters со ссылкой на отчет национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA).
Отзыв затрагивает 250 651 авто – автомобили Pacifica и Voyager 2022–2025 гг. выпуска.
«Подушка безопасности с недостаточным давлением увеличивает риск выброса и получения травм во время столкновения. Дилеры бесплатно проверят и при необходимости заменят боковые подушки безопасности», – говорится в сообщении.
Stellantis сообщила, что ей неизвестно о каких-либо травмах или несчастных случаях в связи с технической проблемой.
В июне 2024 г. Stellantis отозвала 530 000 машин брендов DS и Citroen, произведенных в период с 2009 по 2019 г. Тогда сообщалось, что решение связано с проблемами в подушках безопасности.
31 мая этого года стало известно, что американский концерн Ford отзывает более 29 000 автомобилей в США. Причина отзыва связана с отсоединенным рычагом управления, что может привести к потере рулевого управления и контроля над транспортным средством.