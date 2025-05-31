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Ford отзывает более 29 000 автомобилей в США

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Американский концерн Ford отзывает более 29 000 автомобилей в США. Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение Национального управления безопасностью движения на трассах (NHTSA) США.

Всего будет отозвано 29 501 машин. Причина отзыва связана с отсоединенным рычагом управления, который может привести к потере рулевого управления и контроля над транспортным средством.

Отзыв затрагивает Ford F-150 Lightning BEV 2024-2025 г. выпуска.

В августе 2024 г. Ford отозвал 85 000 внедорожников Ford Explorer, оснащенных пакетом Police Interceptor Utility, из-за опасений возгорания двигателя. 

24 апреля этого года стало известно, что «АвтоВАЗ» добровольно отзывает 22731 автомобиль Lada Vesta и 24 408 автомобилей Lada Largus из-за отсутствия блока управления системой вызова экстренных оперативных служб, которая подключается к госинформсистеме «ЭРА-Глонасс».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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