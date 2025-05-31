Ford отзывает более 29 000 автомобилей в США
Американский концерн Ford отзывает более 29 000 автомобилей в США. Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение Национального управления безопасностью движения на трассах (NHTSA) США.
Всего будет отозвано 29 501 машин. Причина отзыва связана с отсоединенным рычагом управления, который может привести к потере рулевого управления и контроля над транспортным средством.
Отзыв затрагивает Ford F-150 Lightning BEV 2024-2025 г. выпуска.
В августе 2024 г. Ford отозвал 85 000 внедорожников Ford Explorer, оснащенных пакетом Police Interceptor Utility, из-за опасений возгорания двигателя.
24 апреля этого года стало известно, что «АвтоВАЗ» добровольно отзывает 22731 автомобиль Lada Vesta и 24 408 автомобилей Lada Largus из-за отсутствия блока управления системой вызова экстренных оперативных служб, которая подключается к госинформсистеме «ЭРА-Глонасс».