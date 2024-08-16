Ford отзовет 85 000 автомобилей из-за риска возгорания двигателя
Национальная администрация безопасности дорожного движения США заявила, что отзывает около 85 000 внедорожников Ford Explorer, оснащенных пакетом Police Interceptor Utility, из-за опасений возгорания двигателя. Об этом сообщает Reuters.
Отзыв касается внедорожников модельных годов с 2020 по 2022, оснащенных 3,3-литровыми гибридными и бензиновыми двигателями. Police Interceptor Utility – пакет оснащения, который предусматривает интегрированную связь с другими полицейскими, а также внутреннюю отделку, соответствующую нуждам полиции.
Администрация заявила, что в случае отказа двигателя моторное масло и топливо могут попасть в моторный отсек и скапливаться вблизи источников возгорания, таких как горячий двигатель или выхлопные компоненты, что может привести к возгоранию моторного отсека.
3 июня стало известно, что Toyota отзывает 3864 автомобиля моделей LC 300, LX 500D и LX 600. Машины отзывают, потому что из-за особенностей конструкции определенного диска тормозной муфты, когда трансмиссия переключается в нейтральное положение и снимается давление с поршня сцепления, диски тормозной муфты не сразу отсоединяются от пластин, позволяя части мощности двигателя продолжать передаваться на колеса.