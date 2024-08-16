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Ford отзовет 85 000 автомобилей из-за риска возгорания двигателя

Ведомости

Национальная администрация безопасности дорожного движения США заявила, что отзывает около 85 000 внедорожников Ford Explorer, оснащенных пакетом Police Interceptor Utility, из-за опасений возгорания двигателя. Об этом сообщает Reuters.

Отзыв касается внедорожников модельных годов с 2020 по 2022, оснащенных 3,3-литровыми гибридными и бензиновыми двигателями. Police Interceptor Utility – пакет оснащения, который предусматривает интегрированную связь с другими полицейскими, а также внутреннюю отделку, соответствующую нуждам полиции.

Администрация заявила, что в случае отказа двигателя моторное масло и топливо могут попасть в моторный отсек и скапливаться вблизи источников возгорания, таких как горячий двигатель или выхлопные компоненты, что может привести к возгоранию моторного отсека.

3 июня стало известно, что Toyota отзывает 3864 автомобиля моделей LC 300, LX 500D и LX 600. Машины отзывают, потому что из-за особенностей конструкции определенного диска тормозной муфты, когда трансмиссия переключается в нейтральное положение и снимается давление с поршня сцепления, диски тормозной муфты не сразу отсоединяются от пластин, позволяя части мощности двигателя продолжать передаваться на колеса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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