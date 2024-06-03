Toyota отзывает в России почти 4000 автомобилей

В марте 2023 г. пресс-служба Росстандарта сообщила, что Тойота Мотор» добровольно отзывает более 22 000 автомобилей Toyota Avensis, проданных в России в период с 2003 по 2007 г. Причина отзыва заключается в том, что на некоторых авто данной модели существует риск снижения плотности пиропатрона в водительской подушке безопасности под воздействием жары и влажности.