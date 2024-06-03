Toyota отзывает в России почти 4000 автомобилей
Официальный представитель Toyota в России – компания «Тойота Мотор» отзывает 3 864 автомобиля, реализованных с 30 сентября 2021 г. по настоящее время, сообщается на сайте Росстандарта.
Отзыву подлежат автомобили Toyota LC 300, LX 500D и LX 600. Машины отзывают, потому что из-за особенностей конструкции определенного диска тормозной муфты, когда трансмиссия переключается в нейтральное положение и снимается давление с поршня сцепления, диски тормозной муфты не сразу отсоединяются от пластин, позволяя части мощности двигателя продолжать передаваться на колеса.
Владельцев таких автомобилей проинформируют о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр для проведения необходимых бесплатных работ. Определить, подлежит ли транспортное средство отзыву, можно самостоятельно на сайте Росстандарта, сопоставив VIN-код машины с перечнем попадающих под отзывную программу.
В марте 2023 г. пресс-служба Росстандарта сообщила, что Тойота Мотор» добровольно отзывает более 22 000 автомобилей Toyota Avensis, проданных в России в период с 2003 по 2007 г. Причина отзыва заключается в том, что на некоторых авто данной модели существует риск снижения плотности пиропатрона в водительской подушке безопасности под воздействием жары и влажности.