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Toyota отзывает в России почти 4000 автомобилей

Ведомости

Официальный представитель Toyota в России – компания «Тойота Мотор» отзывает 3 864 автомобиля, реализованных с 30 сентября 2021 г. по настоящее время, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили Toyota LC 300, LX 500D и LX 600. Машины отзывают, потому что из-за особенностей конструкции определенного диска тормозной муфты, когда трансмиссия переключается в нейтральное положение и снимается давление с поршня сцепления, диски тормозной муфты не сразу отсоединяются от пластин, позволяя части мощности двигателя продолжать передаваться на колеса.

Владельцев таких автомобилей проинформируют о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр для проведения необходимых бесплатных работ. Определить, подлежит ли транспортное средство отзыву, можно самостоятельно на сайте Росстандарта, сопоставив VIN-код машины с перечнем попадающих под отзывную программу.

В марте 2023 г. пресс-служба Росстандарта сообщила, что Тойота Мотор» добровольно отзывает более 22 000 автомобилей Toyota Avensis, проданных в России в период с 2003 по 2007 г. Причина отзыва заключается в том, что на некоторых авто данной модели существует риск снижения плотности пиропатрона в водительской подушке безопасности под воздействием жары и влажности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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