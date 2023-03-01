Toyota отзывает более 22 000 автомобилей в России
«Отзыву подлежат 22712 автомобилей Toyota Avensis, реализованных с апреля 2003 г. по май 2007 г. с VIN-кодами согласно приложению», – указано в сообщении.
Причина отзыва заключается в том, что на некоторых авто данной модели существует риск снижения плотности пиропатрона в водительской подушке безопасности под воздействием жары и влажности.
В сообщении отмечается, что срабатывание подушки безопасности с деградированным пиропатроном чревато разрушением корпуса газогенератора, а также попаданием фрагментов газогенератора в салон автомобиля, а это, в свою очередь, может травмировать водителя или пассажиров.
На отозванных автомобилях планируется заменить газогенератор водительской подушки безопасности, работы будут проведены бесплатно.