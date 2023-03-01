Toyota отзывает более 22 000 автомобилей в России

В сообщении отмечается, что срабатывание подушки безопасности с деградированным пиропатроном чревато разрушением корпуса газогенератора, а также попаданием фрагментов газогенератора в салон автомобиля, а это, в свою очередь, может травмировать водителя или пассажиров.