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Toyota отзывает более 22 000 автомобилей в России

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Официальный представитель Toyota в России – компания «Тойота Мотор» – добровольно отзывает более 22 000 автомобилей Toyota Avensis, проданных в стране в период с 2003 по 2007 г., сообщает пресс-служба Росстандарта. 

«Отзыву подлежат 22712 автомобилей Toyota Avensis, реализованных с апреля 2003 г. по май 2007 г. с VIN-кодами согласно приложению», – указано в сообщении.

Причина отзыва заключается в том, что на некоторых авто данной модели существует риск снижения плотности пиропатрона в водительской подушке безопасности под воздействием жары и влажности.

В сообщении отмечается, что срабатывание подушки безопасности с деградированным пиропатроном чревато разрушением корпуса газогенератора, а также попаданием фрагментов газогенератора в салон автомобиля, а это, в свою очередь, может травмировать водителя или пассажиров.

На отозванных автомобилях планируется заменить газогенератор водительской подушки безопасности, работы будут проведены бесплатно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных