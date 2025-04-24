«АвтоВАЗ» отзывает свыше 47 000 автомобилей Lada Vesta и Largus

В январе ведомство также сообщило, что «Киа Россия и СНГ» отзовет более 29 000 кроссоверов Kia Sportage, реализованных в стране с 2014 по 2016 г. Причиной отзыва стало то, что электрическая цепь блока ABS/ESC в некоторых случаях может замкнуть и повысить риск возгорания в моторном отсеке. В конце прошлого года также стало известно об отзыве более 55 000 автомобилей Skoda Rapid и Volkswagen Polo. В качестве основания указывалось, что на машинах в ходе длительной работы в режиме холостого хода и при экстремально низкой температуре окружающей среды (ниже -35 градусов) возможно накопление электростатического заряда на поверхности топливных магистралей, что может привести к разрушению материала топливопровода.