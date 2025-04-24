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«АвтоВАЗ» отзывает свыше 47 000 автомобилей Lada Vesta и Largus

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«АвтоВАЗ» добровольно отзывает 22731 автомобиль Lada Vesta и 24 408 автомобилей Lada Largus из-за отсутствия блока управления системой вызова экстренных оперативных служб, которая подключается к госинформсистеме «ЭРА-Глонасс». Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

Речь идет о машинах, реализованных с октября 2021 г. по август 2023 г. Конкретные VIN-коды транспортных средств указаны на сайте ведомства. «АвтоВАЗ» должен проинформировать владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем или по телефону.

Все работы по установке блока управления системой вызова экстренных оперативных служб будут осуществляться бесплатно для владельцев, отметили в Росстандарте.

В январе ведомство также сообщило, что «Киа Россия и СНГ» отзовет более 29 000 кроссоверов Kia Sportage, реализованных в стране с 2014 по 2016 г. Причиной отзыва стало то, что электрическая цепь блока ABS/ESC в некоторых случаях может замкнуть и повысить риск возгорания в моторном отсеке. В конце прошлого года также стало известно об отзыве более 55 000 автомобилей Skoda Rapid и Volkswagen Polo. В качестве основания указывалось, что на машинах в ходе длительной работы в режиме холостого хода и при экстремально низкой температуре окружающей среды (ниже -35 градусов) возможно накопление электростатического заряда на поверхности топливных магистралей, что может привести к разрушению материала топливопровода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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