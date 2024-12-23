Росстандарт заявил об отзыве ряда автомобилей Skoda Rapid и Volkswagen Polo

По данным агентства, транспортные средства отзываются, поскольку установлено, что на машинах в ходе длительной работы в режиме холостого хода и экстремально низкой температуре окружающей среды (ниже -35 градусов) возможно накопление электростатического заряда на поверхности топливных магистралей, что может привести к разрушению материала топливопровода в крайне редких обстоятельствах.