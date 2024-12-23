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Росстандарт заявил об отзыве ряда автомобилей Skoda Rapid и Volkswagen Polo

Ведомости

Компания ООО «АГР» отзывает 31 741 автомобиль Skoda Rapid и 23 943 машины Volkswagen Polo, реализованных с 2014 по 2023 г. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росстандарт.

По данным агентства, транспортные средства отзываются, поскольку установлено, что на машинах в ходе длительной работы в режиме холостого хода и экстремально низкой температуре окружающей среды (ниже -35 градусов) возможно накопление электростатического заряда на поверхности топливных магистралей, что может привести к разрушению материала топливопровода в крайне редких обстоятельствах.

В июне компания «Тойота Мотор» заявила об отзыве 3864 автомобилей, реализованных с 30 сентября 2021 г. Отзыву подлежали машины Toyota LC 300, LX 500D и LX 600. Транспортные средства отзывали, поскольку из-за особенностей конструкции определенного диска тормозной муфты, когда трансмиссия переключается в нейтральное положение и снимается давление с поршня сцепления, диски тормозной муфты не сразу отсоединяются от пластин, позволяя части мощности двигателя продолжать передаваться на колеса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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