Росстандарт заявил об отзыве ряда автомобилей Skoda Rapid и Volkswagen Polo
Компания ООО «АГР» отзывает 31 741 автомобиль Skoda Rapid и 23 943 машины Volkswagen Polo, реализованных с 2014 по 2023 г. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росстандарт.
По данным агентства, транспортные средства отзываются, поскольку установлено, что на машинах в ходе длительной работы в режиме холостого хода и экстремально низкой температуре окружающей среды (ниже -35 градусов) возможно накопление электростатического заряда на поверхности топливных магистралей, что может привести к разрушению материала топливопровода в крайне редких обстоятельствах.
В июне компания «Тойота Мотор» заявила об отзыве 3864 автомобилей, реализованных с 30 сентября 2021 г. Отзыву подлежали машины Toyota LC 300, LX 500D и LX 600. Транспортные средства отзывали, поскольку из-за особенностей конструкции определенного диска тормозной муфты, когда трансмиссия переключается в нейтральное положение и снимается давление с поршня сцепления, диски тормозной муфты не сразу отсоединяются от пластин, позволяя части мощности двигателя продолжать передаваться на колеса.