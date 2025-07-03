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Продажи новых автомобилей в первом полугодии снизились на 28%

Ведомости

В России продажи новых автобусов, легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей в первом полугодии 2025 г. сократились на 28% и составили 607 500 единиц. Об этом сообщается на сайте Министерства промышленности и торговли РФ.

Рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 333 300 единиц, что на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Продажи в сегменте легковых автомобилей снизились на 26% до 526 700, легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) – на 19% до 48 800, грузовиков – на 54% до 27 000, автобусов – на 54% до 4900. Рынок новых автомобилей в июне сократился в годовом выражении на 31% и составил почти 101 000 единиц. В сравнении с маем продажи упали на 2%.

В июне продажи легковых авто составили 89 600, что на 27% меньше, чем в июне 2024 г., и на 1% ниже, чем в мае 2025 г. Рынок LCV снизился в годовом выражении на 32% до 7100 единиц. Это на 7% ниже результата мая текущего года. Продажи грузовиков в отчетном месяце составили 3600 единиц, что на 66% и 3% меньше, чем в июне 2024 г. и в мае 2025 г. соответственно. Продажи автобусов составили 663 штуки. Это на 58% и 6% ниже показателей июня прошлого года и мая этого года.

Рынок новых электромобилей составил почти 4800 единиц, что на 57% ниже относительно аналогичного периода 2024 г. Доля изготовленных в России электрокаров составила 23% против 18% в аналогичном периоде прошедшего года. Доля российской техники по итогам первого полугодия 2025 г. выросла на 11 п. п. по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. В июне продано 44 700 импортных автомобилей (на 45% меньше, чем за июнь 2024 г.) и 56 200 автомобилей, произведенных в России (на 12,5% ниже, чем в июне 2024 г.).

2 июля глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщил, что ведомство увеличит скидки по механизмам господдержки спроса на автомобили, чтобы не допустить падения уровня продаж на 40%. В России также полноценно восстановят программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Алиханов добавил, что в 2025 г. страна добилась роста в автомобильной промышленности на 35% за счет госпрограмм поддержки спроса. Но за последние пять месяцев рынок сокращается на 28% в связи с ужесточившимися условиями автокредитования.

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