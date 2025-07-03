Продажи новых автомобилей в первом полугодии снизились на 28%

В июне продажи легковых авто составили 89 600, что на 27% меньше, чем в июне 2024 г., и на 1% ниже, чем в мае 2025 г. Рынок LCV снизился в годовом выражении на 32% до 7100 единиц. Это на 7% ниже результата мая текущего года. Продажи грузовиков в отчетном месяце составили 3600 единиц, что на 66% и 3% меньше, чем в июне 2024 г. и в мае 2025 г. соответственно. Продажи автобусов составили 663 штуки. Это на 58% и 6% ниже показателей июня прошлого года и мая этого года.