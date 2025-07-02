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Минпромторг увеличит скидки по механизмам поддержки спроса на автомобили

В РФ полноценно восстановят госпрограммы первого и семейного автомобилей
Ведомости

Министерство промышленности и торговли РФ увеличит скидки по механизмам господдержки спроса на автомобили, чтобы не допустить падения уровня продаж на 40%. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова главы ведомства Антона Алиханова, сказанные в Совете Федерации.

Кроме того, в России полноценно восстановят программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», заявил Алиханов.

В прошлом году Россия добилась роста в автомобильной промышленности на 35% за счет госпрограмм поддержки спроса, сказал Алиханов. Но, по его словам, за последние пять месяцев рынок снижается на 28% из-за ужесточившихся условий автокредитования.

26 мая Минпромторг смягчил требования по программе льготного автокредитования «Семейный автомобиль», теперь ею могут воспользоваться семьи с двумя детьми.

Программы льготного автокредитования предполагают субсидирование скидки при покупке автомобиля, стоимость которого не превышает определенной суммы. Дополнительное условие для участников программы «Первый автомобиль» – покупка первой машины, «Семейный автомобиль» – покупка машины семьей с двумя и более детьми.

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