Минпромторг расширил льготы на автокредитование

Подпрограмма «Семейный автомобиль» относится к программе льготного кредитования для медицинских работников, работников сферы образования, участников спецоперации и членов их семей, граждан с инвалидностью, а также для семей с детьми, проживающих в субъектах Дальневосточного федерального округа. В нее в середине мая включили 10%-ную скидку при покупке отечественного автомобиля для семей, в которых есть трое и более детей.