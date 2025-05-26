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Минпромторг расширил льготы на автокредитование

Ведомости

Минпромторг РФ смягчил требования по программе льготного автокредитования, теперь ею могут воспользоваться семьи с двумя детьми, сообщили в пресс-службе ведомства. Решение было принято по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова.

«В середине мая было принято решение о возвращении подпрограммы «Семейный автомобиль» в периметр программы льготного автокредитования. На тот момент акцент был сделан на многодетных семьях, у которых минимум трое детей», – напомнили в министерстве.

С 26 мая взять кредит на автомобиль на льготных условиях могут также семьи с двумя детьми. В пресс-службе объяснили, что программа «оказалась востребованной», поэтому было поручено ее расширить.

Подпрограмма «Семейный автомобиль» относится к программе льготного кредитования для медицинских работников, работников сферы образования, участников спецоперации и членов их семей, граждан с инвалидностью, а также для семей с детьми, проживающих в субъектах Дальневосточного федерального округа. В нее в середине мая включили 10%-ную скидку при покупке отечественного автомобиля для семей, в которых есть трое и более детей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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