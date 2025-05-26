Минпромторг расширил льготы на автокредитование
Минпромторг РФ смягчил требования по программе льготного автокредитования, теперь ею могут воспользоваться семьи с двумя детьми, сообщили в пресс-службе ведомства. Решение было принято по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова.
«В середине мая было принято решение о возвращении подпрограммы «Семейный автомобиль» в периметр программы льготного автокредитования. На тот момент акцент был сделан на многодетных семьях, у которых минимум трое детей», – напомнили в министерстве.
С 26 мая взять кредит на автомобиль на льготных условиях могут также семьи с двумя детьми. В пресс-службе объяснили, что программа «оказалась востребованной», поэтому было поручено ее расширить.
Подпрограмма «Семейный автомобиль» относится к программе льготного кредитования для медицинских работников, работников сферы образования, участников спецоперации и членов их семей, граждан с инвалидностью, а также для семей с детьми, проживающих в субъектах Дальневосточного федерального округа. В нее в середине мая включили 10%-ную скидку при покупке отечественного автомобиля для семей, в которых есть трое и более детей.