Дилеры снизили цены на грузовики на 28% из-за низкого спроса
Российские дилеры вынуждены продавать грузовики на четверть ниже исходных цен из-за скопления большого количества транспортных средств на складах. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на логистические компании ПЭК и «Транс порт терминал».
Сейчас компании продают новую технику по цене 6-8 млн руб, что до 28% ниже исходной стоимости. Так, к июлю цена китайского седельного тягача грузоподъемностью 12-20 т упала на 14%, составив примерно 8,4 млн руб. Причиной стало удешевление на 42,9% логистики из Китая в Россию и снижение наценки китайских дистрибуторов в 2,5 раза.
По данным Национального агентства промышленной информации, в первой половине 2025 г. продажи тягачей в России сократились на 70,3%. Это вынуждает дистрибуторов снижать цены. В компаниях Dizi Group и «Орда» указали, что это не способствует росту спроса. Многие перевозчики предпочитают не обновлять автопарк на фоне сложной ситуации на рынке. Вернуться к обновлению парка они могут, если ставка рефинансирования снизится по меньшей мере на три п. п., до 15% годовых, а средние тарифы на грузоперевозки увеличатся не менее чем на 20% от показателя конца I квартала.
25 июля «Ведомости» со ссылкой на исследование ПЭК, проведенное совместно с ОЛА, «Стратегией дела» и НАПИ, писали, что провозная мощность автомобильного парка российских грузоперевозчиков в январе – мае 2025 г. на 44% превысила спрос на перевозку грузов. Это на 9 п. п. больше, чем за аналогичный период 2024 г. Разрыв вырос из-за массовых закупок тягачей в предыдущие годы на фоне ограниченного роста грузопотока в 2025 г.
Основой расчетов стали данные Росстата за январь – май 2025 г., опросы участников рынка и статистика по автопарку. Согласно исследованию, в этот период в стране работало порядка 343 000 тягачей грузоподъемностью от 20 т. Общий парк вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Средний пробег одного тягача в первые пять месяцев 2025 г. составлял 10 000 км в месяц. При этом средняя загрузка автопарка перевозчиков оценивается в 60% от максимальной массы.