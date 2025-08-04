Дилеры снизили цены на грузовики на 28% из-за низкого спроса

По данным Национального агентства промышленной информации, в первой половине 2025 г. продажи тягачей в России сократились на 70,3%. Это вынуждает дистрибуторов снижать цены. В компаниях Dizi Group и «Орда» указали, что это не способствует росту спроса. Многие перевозчики предпочитают не обновлять автопарк на фоне сложной ситуации на рынке. Вернуться к обновлению парка они могут, если ставка рефинансирования снизится по меньшей мере на три п. п., до 15% годовых, а средние тарифы на грузоперевозки увеличатся не менее чем на 20% от показателя конца I квартала.