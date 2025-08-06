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Главная / Авто /

Audi рассматривает строительство своего первого завода в США на фоне пошлин

Ведомости

Немецкий автоконцерн Audi может открыть первый завод в США в связи с торговыми пошлинами в отношении ЕС. Об этом пишет Handelsblatt со ссылкой на источники.

Компания выступает за строительство «завода-близнеца» в Чаттануге (штат Теннесси), где находится завод материнской компании Volkswagen (VW). «Преимущество такого расположения заключалось в том, что VW мог взять на себя разработку строительных чертежей и логистической инфраструктуры, что сократило бы сроки строительства и финансовую нагрузку», – говорится в материале.

Собеседники издания заявили, что стоимость завода в США составит «порядка нескольких миллиардов долларов», а срок строительства – более двух лет. Годовая производственная мощность составит от 150 000 до 200 000 автомобилей. Окончательное решение по открытию завода будет принято после переговоров генерального директора VW Оливера Блюма с администрацией президента США, уточнил неназванный высокопоставленный представитель VW Group.

Что известно о новых пошлинах Трампа

Экономика / Мировая экономика

Президент США Дональд Трамп объявил о тарифах в начале апреля, но отсрочил вступление указа в силу до августа. За это время ряд стран заключили торговые соглашения с Вашингтоном, а США начали торговые переговоры с КНР и ЕС. США удалось достичь торгового соглашения с Евросоюзом 27 июля, тарифы для ЕС составили 15%. Для Пекина введение пошлин отложили еще на 90 дней.

В апреле, после объявления о масштабных тарифах Вашингтона, South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на предпринимателей писала, что китайский бизнес рассматривает перенос производства в США. Руководитель консалтинговой компании по локализации производства в США Чжу Нин тогда рассказал, что за последние четыре месяца было получено порядка 100 запросов по открытию производства в США. Это сопоставимо с числом запросов за весь 2024 г.

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