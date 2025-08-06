Audi рассматривает строительство своего первого завода в США на фоне пошлин

В апреле, после объявления о масштабных тарифах Вашингтона, South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на предпринимателей писала, что китайский бизнес рассматривает перенос производства в США. Руководитель консалтинговой компании по локализации производства в США Чжу Нин тогда рассказал, что за последние четыре месяца было получено порядка 100 запросов по открытию производства в США. Это сопоставимо с числом запросов за весь 2024 г.