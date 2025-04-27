Китайские компании переносят производство в США на фоне «торговой войны»

В материале приводятся примеры китайских компаний, открывших после введения пошлин собственные производства в американских штатах. Руководитель консалтинговой компании по локализации производства в США Чжу Нин рассказал, что за последние четыре месяца было получено порядка 100 запросов по подобной услуге. Это сопоставимо с числом запросов за весь 2024 г.