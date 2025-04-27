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Китайские компании переносят производство в США на фоне «торговой войны»

Ведомости

Китайский бизнес рассматривает перенос производства в США на фоне торговых пошлин. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на предпринимателей.

В материале приводятся примеры китайских компаний, открывших после введения пошлин собственные производства в американских штатах. Руководитель консалтинговой компании по локализации производства в США Чжу Нин рассказал, что за последние четыре месяца было получено порядка 100 запросов по подобной услуге. Это сопоставимо с числом запросов за весь 2024 г.

О введении повышенных пошлин для товаров из КНР объявил президент США Дональд Трамп зимой. Действие дополнительного тарифа в 34% началось в апреле, Пекин в ответ также ввел торговую пошлину для американских товаров. В результате пошлина США достигла 145%, пошлина КНР – 125%.

25 апреля китайские власти отменили импортные тарифы, введенные в ответ на пошлины Трампа, на восемь видов интегральных схем. Китай также сообщал о возможной отмене пошлин в 125% на медицинское оборудование и некоторые промышленные химикаты.

Трамп 23 апреля заявил, что действующие сейчас заградительные пошлины на товары из КНР в 145% будут снижены: «Пошлины существенно снизятся, но до нуля они не опустятся». Он добавил, что Китаю «придется заключить сделку, иначе они не смогут работать на американском рынке».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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