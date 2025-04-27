Китайские компании переносят производство в США на фоне «торговой войны»
Китайский бизнес рассматривает перенос производства в США на фоне торговых пошлин. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на предпринимателей.
В материале приводятся примеры китайских компаний, открывших после введения пошлин собственные производства в американских штатах. Руководитель консалтинговой компании по локализации производства в США Чжу Нин рассказал, что за последние четыре месяца было получено порядка 100 запросов по подобной услуге. Это сопоставимо с числом запросов за весь 2024 г.
О введении повышенных пошлин для товаров из КНР объявил президент США Дональд Трамп зимой. Действие дополнительного тарифа в 34% началось в апреле, Пекин в ответ также ввел торговую пошлину для американских товаров. В результате пошлина США достигла 145%, пошлина КНР – 125%.
Трамп 23 апреля заявил, что действующие сейчас заградительные пошлины на товары из КНР в 145% будут снижены: «Пошлины существенно снизятся, но до нуля они не опустятся». Он добавил, что Китаю «придется заключить сделку, иначе они не смогут работать на американском рынке».