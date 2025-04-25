Китай отменил пошлины на некоторые виды американских интегральных схем

Ранее Китай сообщал о возможной отмене пошлин в 125% на медицинское оборудование и некоторые промышленные химикаты. Однако список исключений находится в разработке. Пекин повысил ответные пошлины до 125% на все товары, импортируемые из США, 12 апреля, когда президент США Дональд Трамп ввел увеличил тарифы на китайские товары до 145%.