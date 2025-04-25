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Китай отменил пошлины на некоторые виды американских интегральных схем

Ведомости

Китайские власти отменили импортные тарифы, введенные в ответ на пошлины Трампа, на восемь видов интегральных схем. Они используются для объединения большинства полупроводников, кроме чипов памяти, сообщает CNN.

Телеканал приводит таможенные данные, согласно которым за 2024 г. Китай импортировал полупроводников из США на сумму $11,7 млрд. Председатель консалтинговой фирмы BDA Дункан Кларк считает, что исключения связаны с отсутствием у Пекина возможности самостоятельно производить подобную продукцию, отмечается в сообщении.

Ранее Китай сообщал о возможной отмене пошлин в 125% на медицинское оборудование и некоторые промышленные химикаты. Однако список исключений находится в разработке. Пекин повысил ответные пошлины до 125% на все товары, импортируемые из США, 12 апреля, когда президент США Дональд Трамп ввел увеличил тарифы на китайские товары до 145%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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