Китай отменил пошлины на некоторые виды американских интегральных схем
Китайские власти отменили импортные тарифы, введенные в ответ на пошлины Трампа, на восемь видов интегральных схем. Они используются для объединения большинства полупроводников, кроме чипов памяти, сообщает CNN.
Телеканал приводит таможенные данные, согласно которым за 2024 г. Китай импортировал полупроводников из США на сумму $11,7 млрд. Председатель консалтинговой фирмы BDA Дункан Кларк считает, что исключения связаны с отсутствием у Пекина возможности самостоятельно производить подобную продукцию, отмечается в сообщении.
Ранее Китай сообщал о возможной отмене пошлин в 125% на медицинское оборудование и некоторые промышленные химикаты. Однако список исключений находится в разработке. Пекин повысил ответные пошлины до 125% на все товары, импортируемые из США, 12 апреля, когда президент США Дональд Трамп ввел увеличил тарифы на китайские товары до 145%.