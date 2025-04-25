Газета
Телеграм
/ Экономика

Китай может освободить некоторые американские товары от тарифов из-за роста цен

Ведомости

Власти Китая рассматривают возможность приостановки действия пошлин в 125% на некоторые товары из США, поскольку экономические издержки торговой войны сказываются на некоторых отраслях промышленности. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. 

В частности, отмена дополнительных сборов может распространиться на медицинское оборудование и некоторые промышленные химикаты, такие как этан. Собеседники агентства рассказали, что в правительстве КНР также обсуждали отмену пошлин на аренду самолетов. 

Пекин также может отменить дополнительные тарифы по меньшей мере на восемь продуктов, связанных с полупроводниками. Сейчас в эти категории не входят чипы памяти, что может нанести удар по третьему в мире производителю чипов памяти Micron Technology Inc., пишет Bloomberg.

Отмечается, что список исключений все еще находится в разработке. Рабочая группа министерства торговли Китая собирает списки товаров, которые могут быть освобождены от тарифов, а также просит компании подавать свои собственные запросы. 

Введение исключений, которые рассматривает китайская сторона, отражают аналогичные шаги со стороны США, которые исключили электронику из своего тарифа в 145% на импорт из КНР, пишет Bloomberg.

Такой шаг Пекина выделяет те сферы экономики, которые по-прежнему зависят от американских товаров, считает агентство. Китай является крупнейшим в мире производителем пластмасс, но некоторые из его заводов зависят от этана, который в основном импортируется из США. Его больницы полагаются на передовое медицинское оборудование, такое как магнитно-резонансная томография и ультразвуковые аппараты, производимые американскими фирмами.

Ранее Китай потребовал от США «отреагировать на рациональные голоса в международном сообществе» и отменить все односторонние торговые пошлины.  

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных