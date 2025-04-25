Китай может освободить некоторые американские товары от тарифов из-за роста цен
Власти Китая рассматривают возможность приостановки действия пошлин в 125% на некоторые товары из США, поскольку экономические издержки торговой войны сказываются на некоторых отраслях промышленности. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
В частности, отмена дополнительных сборов может распространиться на медицинское оборудование и некоторые промышленные химикаты, такие как этан. Собеседники агентства рассказали, что в правительстве КНР также обсуждали отмену пошлин на аренду самолетов.
Пекин также может отменить дополнительные тарифы по меньшей мере на восемь продуктов, связанных с полупроводниками. Сейчас в эти категории не входят чипы памяти, что может нанести удар по третьему в мире производителю чипов памяти Micron Technology Inc., пишет Bloomberg.
Отмечается, что список исключений все еще находится в разработке. Рабочая группа министерства торговли Китая собирает списки товаров, которые могут быть освобождены от тарифов, а также просит компании подавать свои собственные запросы.
Введение исключений, которые рассматривает китайская сторона, отражают аналогичные шаги со стороны США, которые исключили электронику из своего тарифа в 145% на импорт из КНР, пишет Bloomberg.
Такой шаг Пекина выделяет те сферы экономики, которые по-прежнему зависят от американских товаров, считает агентство. Китай является крупнейшим в мире производителем пластмасс, но некоторые из его заводов зависят от этана, который в основном импортируется из США. Его больницы полагаются на передовое медицинское оборудование, такое как магнитно-резонансная томография и ультразвуковые аппараты, производимые американскими фирмами.
Ранее Китай потребовал от США «отреагировать на рациональные голоса в международном сообществе» и отменить все односторонние торговые пошлины.