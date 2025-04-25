Китай может освободить некоторые американские товары от тарифов из-за роста цен

Такой шаг Пекина выделяет те сферы экономики, которые по-прежнему зависят от американских товаров, считает агентство. Китай является крупнейшим в мире производителем пластмасс, но некоторые из его заводов зависят от этана, который в основном импортируется из США. Его больницы полагаются на передовое медицинское оборудование, такое как магнитно-резонансная томография и ультразвуковые аппараты, производимые американскими фирмами.