Bloomberg: Китай потребовал от США отменить односторонние торговые пошлины
Китай потребовал от США «отреагировать на рациональные голоса в международном сообществе и в пределах своих собственных границ» и отменить все односторонние торговые пошлины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя министерства торговли КНР Хэ Ядун.
Китайская сторона также опровергла наличие переговоров о заключении торговой сделки с США. Ядун отметил, что «любые сообщения о прогрессе в переговорах беспочвенны», и призвал США «проявить искренность», если они хотят заключить сделку.
Эти замечания предполагают, что комментариев президента США Дональда Трампа о том, что он может снизить тарифы для Китая, будет недостаточно для деэскалации напряженности, пишет Bloomberg.
По информации агентства, Пекин хочет увидеть шаги со стороны Вашингтона, прежде чем согласится на торговые переговоры, в том числе проявление большего уважения и назначение ответственного лица для диалога. Другие условия включают в себя более последовательную позицию США и готовность учесть обеспокоенность Китая в связи с американскими санкциями.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 23 апреля (мск) сделал несколько мягких и неожиданных по тону заявлений относительно дальнейшего развития торгового противостояния с Китаем. Во время разговора с журналистами он без лишних подробностей анонсировал, что действующие сейчас заградительные пошлины на товары из КНР в 145% будут снижены, пусть и не до 0%. Газета The Wall Street Journal подтвердила серьезность слов Трампа: уменьшение тарифов может произойти «для снижения напряженности».
На этом фоне из Китая идут противоречивые сигналы. С одной стороны, министерство торговли этой страны сообщило, что за третью неделю апреля порты КНР обработали на 10% больше контейнеров, чем в 2024 г. (6,3 млн). Но при этом последствия острой фазы торговой войны находят все более явное проявление в жизни простых китайцев. Например, в китайских соцсетях появляются сообщения о том, что пострадавшие местные промышленные компании начали отправлять своих сотрудников в отпуска продолжительностью до трех месяцев.