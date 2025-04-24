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Bloomberg: Китай потребовал от США отменить односторонние торговые пошлины

Ведомости

Китай потребовал от США «отреагировать на рациональные голоса в международном сообществе и в пределах своих собственных границ» и отменить все односторонние торговые пошлины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя министерства торговли КНР Хэ Ядун.

Китайская сторона также опровергла наличие переговоров о заключении торговой сделки с США. Ядун отметил, что «любые сообщения о прогрессе в переговорах беспочвенны», и призвал США «проявить искренность», если они хотят заключить сделку.

Эти замечания предполагают, что комментариев президента США Дональда Трампа о том, что он может снизить тарифы для Китая, будет недостаточно для деэскалации напряженности, пишет Bloomberg.

По информации агентства, Пекин хочет увидеть шаги со стороны Вашингтона, прежде чем согласится на торговые переговоры, в том числе проявление большего уважения и назначение ответственного лица для диалога. Другие условия включают в себя более последовательную позицию США и готовность учесть обеспокоенность Китая в связи с американскими санкциями.

Президент США Дональд Трамп в ночь на 23 апреля (мск) сделал несколько мягких и неожиданных по тону заявлений относительно дальнейшего развития торгового противостояния с Китаем. Во время разговора с журналистами он без лишних подробностей анонсировал, что действующие сейчас заградительные пошлины на товары из КНР в 145% будут снижены, пусть и не до 0%. Газета The Wall Street Journal подтвердила серьезность слов Трампа: уменьшение тарифов может произойти «для снижения напряженности».

На этом фоне из Китая идут противоречивые сигналы. С одной стороны, министерство торговли этой страны сообщило, что за третью неделю апреля порты КНР обработали на 10% больше контейнеров, чем в 2024 г. (6,3 млн). Но при этом последствия острой фазы торговой войны находят все более явное проявление в жизни простых китайцев. Например, в китайских соцсетях появляются сообщения о том, что пострадавшие местные промышленные компании начали отправлять своих сотрудников в отпуска продолжительностью до трех месяцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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