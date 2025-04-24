Bloomberg: Китай потребовал от США отменить односторонние торговые пошлины

На этом фоне из Китая идут противоречивые сигналы. С одной стороны, министерство торговли этой страны сообщило, что за третью неделю апреля порты КНР обработали на 10% больше контейнеров, чем в 2024 г. (6,3 млн). Но при этом последствия острой фазы торговой войны находят все более явное проявление в жизни простых китайцев. Например, в китайских соцсетях появляются сообщения о том, что пострадавшие местные промышленные компании начали отправлять своих сотрудников в отпуска продолжительностью до трех месяцев.