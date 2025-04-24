Почему Дональд Трамп начал сдавать назад в тарифной войне с Китаем

Президент США Дональд Трамп в ночь на 23 апреля (по мск) сделал несколько мягких и неожиданных по тону заявлений относительно дальнейшего развития торгового противостояния с Китаем. Во время разговора с журналистами он без лишних подробностей анонсировал, что действующие сейчас заградительные пошлины на товары из КНР в 145% будут снижены, пусть, естественно, и не до 0%. «Это правда: 145% – это очень много. <...> Различные факторы довели тарифы до 145%. Нет, такого высокого уровня больше не будет. Пошлины существенно снизятся, но до нуля они не опустятся», – сказал он. При каких условиях и когда это произойдет, президент США не пояснил, но добавил, что Китаю «придется заключить сделку, иначе они не смогут работать на американском рынке».