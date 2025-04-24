Почему Дональд Трамп начал сдавать назад в тарифной войне с Китаем

Почему Дональд Трамп начал сдавать назад в тарифной войне с КитаемЭто связано с попыткой побудить Пекин начать говорить и убытками для экономики
Президент США Дональд Трамп в ночь на 23 апреля (по мск) сделал несколько мягких и неожиданных по тону заявлений относительно дальнейшего развития торгового противостояния с Китаем. Во время разговора с журналистами он без лишних подробностей анонсировал, что действующие сейчас заградительные пошлины на товары из КНР в 145% будут снижены, пусть, естественно, и не до 0%. «Это правда: 145% – это очень много. <...> Различные факторы довели тарифы до 145%. Нет, такого высокого уровня больше не будет. Пошлины существенно снизятся, но до нуля они не опустятся», – сказал он. При каких условиях и когда это произойдет, президент США не пояснил, но добавил, что Китаю «придется заключить сделку, иначе они не смогут работать на американском рынке».
Кроме того, Трамп пообещал, что «мы будем очень хорошо относиться к Китаю» (вероятнее всего, это говорилось в контексте будущих переговоров) и у него по-прежнему «отличные отношения» с председателем КНР Си Цзиньпином. Но раньше Пекин «зарабатывал миллиарды и миллиарды долларов в год и на эти деньги наращивал свою армию, используя США». «У Китая все будет хорошо, я думаю, они будут довольны, и мы будем жить вместе очень счастливо и в идеале сотрудничать. Думаю, все сложится очень удачно. Но нет, 145% – это слишком много, и этот показатель будет значительно ниже».
23 апреля газета The Wall Street Journal подтвердила серьезность слов Трампа: уменьшение тарифов может произойти «для снижения напряженности». Как сообщил изданию один из высокопоставленных чиновников Белого дома, пошлины на китайские товары, скорее всего, снизятся примерно до уровня 50–65%, что все равно можно назвать заградительным размером. Другой возможный вариант – многоуровневый подход: 35% на товары, которые США считают не угрожающими нацбезопасности, и не менее 100% на товары, которые считаются стратегически важными. При этом отмечается, что президент еще не принял решения.
На слова Трампа уже последовала реакция из Китая, которая, впрочем, не стала от этого сколько-нибудь мягче или гибче. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на пресс-брифинге заявил, что «если США по-настоящему хотят разрешить торговые вопросы с Китаем через диалог и переговоры, то им следует прекратить угрозы и шантаж» и вести взаимодействие на основе равенства и уважения. «Заявлять о желании достичь соглашения, продолжая при этом оказывать крайнее давление, – это неправильный способ ведения дел с Китаем, и он не сработает», – сказал он. Сам Си 23 апреля во время переговоров в Пекине с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сказал, что торговые войны подрывают законные права и интересы всех стран, наносят ущерб многосторонней торговой системе и представляют собой удар по мировому экономическому порядку.
А накануне, незадолго до высказывания Трампа, министр финансов Скотт Бессент, до того преимущественно лишь насмехавшийся над ответными действиями КНР, заявил, что торговое противостояние между двумя странами «не может продолжаться долго». Как передает агентство Bloomberg, он уверен в том, что процесс деэскалации начнется в ближайшем будущем, пусть пока переговоры даже не стартовали. При этом глава минфина США прогнозирует, что на заключение полноценного нового торгового соглашения с Китаем уйдет два-три года. Бессент в ходе своего выступления на закрытой встрече с инвесторами охарактеризовал текущую ситуацию как фактическое торговое эмбарго.
Заявление Трампа – это приглашение китайских властей к переговорам, говорит главный научный сотрудник ИСКРАН Владимир Васильев. По его мнению, Белый дом пытается «как-то замять» историю с тарифными войнами, чтобы устранить негативный эффект, оказанный ими на американскую экономику. «Дело в том, что через несколько дней американское бюро статистики опубликует данные по показателям экономики США, которые, скорее всего, покажут снижение ВВП в I квартале на уровне от -2 до -3%. Рост тарифных пошлин при отрицательной динамике может только усугубить спад американской экономики, чего Трамп хотел бы избежать», – объяснил эксперт.
На этом фоне из Китая идут противоречивые сигналы. С одной стороны, министерство торговли этой страны сообщило, что за третью неделю апреля порты КНР обработали на 10% больше контейнеров, чем в 2024 г. (6,3 млн). Но при этом последствия острой фазы торговой войны находят все более явное проявление в жизни простых китайцев. Например, в китайских соцсетях появляются сообщения о том, что пострадавшие местные промышленные компании начали отправлять своих сотрудников в отпуска продолжительностью до трех месяцев.
Использование тарифных инструментов в период первого срока Трампа благодаря умелому управлению ускорило тогда экономический рост при восходящем тренде, но нынешняя политика во многом была непродуманной и импульсивной, продолжает Васильев. Кроме того, как считает эксперт, американская администрация просто переоценила свои силы и не просчитала возможные последствия своих решений, чем только подорвала доверие со стороны финансовых кругов, оставив сомнения в экономической компетентности президента и его советников.
Вероятная готовность Трампа снизить пошлины на товары из КНР связана прежде всего с экономическим аспектом, соглашается научный сотрудник Центра комплексных европейских и мировых исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. Повышение тарифов до 145% было, по его словам, «прямолинейным и без нюансов», после чего администрация уже на ходу вносила необходимые изменения, например исключения на поставки iPhone. Сейчас же на фоне негативных эффектов для рынков и в условиях роста инфляционных ожиданий Белый дом, видимо, решил ввести более точечное действие пошлин на китайские товары, говорит Сокольщик.
Другим фактором, из-за которого Трампу приходится идти на снижение, аналитик называет неожиданно жесткую позицию Пекина, который не только не пошел на уступки, а, наоборот, поддержал эскалацию. При этом принципиально устранить глобальные противоречия в отношениях США и КНР даже сильное снижение пошлин не может, уверен Сокольщик, и любое потепление можно расценивать лишь как тактический шаг назад.