Трамп пообещал снизить пошлины для Китая

Трамп пообещал снизить пошлины для КитаяОн также выразил уверенность, что КНР и США достигнут соглашения по тарифам
Президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины на товары из Китая будут снижены, но полностью отменены не будут.
«Да, это правда: 145% – это очень много. <…> Различные факторы довели тарифы до 145%. Нет, такого высокого уровня больше не будет. Пошлины существенно снизятся, но до нуля они не опустятся», – сказал Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.
Американский лидер отметил, что ранее пошлин вообще не было. Однако, по его словам, это было просто «разрушительно» для США.
«У Китая все будет хорошо, и я думаю, они будут довольны. Думаю, мы будем счастливо сосуществовать и, в идеале, сотрудничать. Так что, думаю, все сложится очень хорошо», – подытожил Трамп.
Трамп выразил уверенность, что Вашингтон и Пекин смогут достичь соглашения по тарифам.
«Мои отношения с президентом Си [Цзиньпином] отличные <…> Они долгое время были очень хорошими. И я думаю, что мы заключим сделку с Китаем», — заявил Трамп.
Трамп подчеркнул, что не собирается «жестко давить на Китай».
«Мы будем вести себя очень дружелюбно. Они тоже будут дружелюбны, и посмотрим, что будет дальше, – сказал он. – Но в конечном итоге им придется заключить сделку, иначе они не смогут работать на рынке США. Мы хотим, чтобы они участвовали, но они и другие страны должны заключить сделку. Если не заключат – мы сами установим условия, потому что именно мы их определяем».
22 апреля министр финансов США Скотт Бессент заявил, что торговое противостояние между США и Китаем не может продолжаться долго. Он выразил уверенность, что процесс деэскалации начнется в ближайшем будущем. Заявление Бессента, сделанное на закрытом мероприятии, организованном JPMorgan Chase в Вашингтоне, приводит агентство Bloomberg.
По словам участников встречи, Бессент охарактеризовал текущую ситуацию как фактическое торговое эмбарго, подчеркнув, что обеим странам предстоит найти способы для снижения напряженности, говорится в сообщении агентства.
Торговое противостояние между США и Китаем обострилось 2 апреля, когда Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран, включая дополнительный 34%-ный тариф на китайские товары. КНР в ответ объявила 34%-ные пошлины на весь американский импорт с 10 апреля. 8 апреля Трамп увеличил пошлины для Китая до 104%, а Пекин повысил свои тарифы на товары из США до 84%. Затем американский лидер поднял пошлины до 125%, а 10 апреля они достигли 145%. В свою очередь Китай 11 апреля нарастил ответные пошлины на американские товары до 125%.