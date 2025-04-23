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Трамп пообещал снизить пошлины для Китая

Он также выразил уверенность, что КНР и США достигнут соглашения по тарифам
Людмила Чернова
The White House / Flickr
The White House / Flickr

Президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины на товары из Китая будут снижены, но полностью отменены не будут.

«Да, это правда: 145% – это очень много. <…> Различные факторы довели тарифы до 145%. Нет, такого высокого уровня больше не будет. Пошлины существенно снизятся, но до нуля они не опустятся», – сказал Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

Американский лидер отметил, что ранее пошлин вообще не было. Однако, по его словам, это было просто «разрушительно» для США.

«У Китая все будет хорошо, и я думаю, они будут довольны. Думаю, мы будем счастливо сосуществовать и, в идеале, сотрудничать. Так что, думаю, все сложится очень хорошо», – подытожил Трамп.

Трамп выразил уверенность, что Вашингтон и Пекин смогут достичь соглашения по тарифам.

«Мои отношения с президентом Си [Цзиньпином] отличные <…> Они долгое время были очень хорошими. И я думаю, что мы заключим сделку с Китаем», — заявил Трамп.

Трамп подчеркнул, что не собирается «жестко давить на Китай».

«Мы будем вести себя очень дружелюбно. Они тоже будут дружелюбны, и посмотрим, что будет дальше, – сказал он. – Но в конечном итоге им придется заключить сделку, иначе они не смогут работать на рынке США. Мы хотим, чтобы они участвовали, но они и другие страны должны заключить сделку. Если не заключат – мы сами установим условия, потому что именно мы их определяем».

22 апреля министр финансов США Скотт Бессент заявил, что торговое противостояние между США и Китаем не может продолжаться долго. Он выразил уверенность, что процесс деэскалации начнется в ближайшем будущем. Заявление Бессента, сделанное на закрытом мероприятии, организованном JPMorgan Chase в Вашингтоне, приводит агентство Bloomberg.

По словам участников встречи, Бессент охарактеризовал текущую ситуацию как фактическое торговое эмбарго, подчеркнув, что обеим странам предстоит найти способы для снижения напряженности, говорится в сообщении агентства.

Торговое противостояние между США и Китаем обострилось 2 апреля, когда Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран, включая дополнительный 34%-ный тариф на китайские товары. КНР в ответ объявила 34%-ные пошлины на весь американский импорт с 10 апреля. 8 апреля Трамп увеличил пошлины для Китая до 104%, а Пекин повысил свои тарифы на товары из США до 84%. Затем американский лидер поднял пошлины до 125%, а 10 апреля они достигли 145%. В свою очередь Китай 11 апреля нарастил ответные пошлины на американские товары до 125%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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