Трамп пообещал снизить пошлины для Китая

«Мы будем вести себя очень дружелюбно. Они тоже будут дружелюбны, и посмотрим, что будет дальше, – сказал он. – Но в конечном итоге им придется заключить сделку, иначе они не смогут работать на рынке США. Мы хотим, чтобы они участвовали, но они и другие страны должны заключить сделку. Если не заключат – мы сами установим условия, потому что именно мы их определяем».