США могут ввести пошлины до 3500% на импорт солнечных батарей из Азии
США планируют ввести рекордные пошлины в размере до 3521% на импорт солнечных панелей из Таиланда, Камбоджи, Вьетнама и Малайзии. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительственных кругах.
Новые меры направлены на защиту американских производителей от демпинга со стороны азиатских компаний. По данным агентства, производители солнечных батарей из указанных стран продавали свою продукцию в США по искусственно заниженным ценам.
Однако, несмотря на потенциальную выгоду для местной промышленности, такие пошлины могут серьезно ударить по американским разработчикам возобновляемой энергии, которые долгое время полагались на доступные иностранные поставки, пишет СМИ.
В 2024 г. США импортировали из четырех стран солнечное оборудование на $12,9 млрд – 77% от всего импорта в этом сегменте. По данным Bloomberg, наиболее жесткие меры затронут Камбоджу, отказавшуюся сотрудничать с США: для нее установлен тариф 3521%. Для отдельных компаний из Вьетнама – 395,9%, из Таиланда – 375,2%, общенациональный тариф для Малайзии составил 34,4%.
Это решение стало частью новой торговой политики администрации США. 2 апреля президент Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран. Для Китая был установлен дополнительный тариф в размере 34%, который позже вырос до 145%. Впоследствии американский лидер временно приостановил «зеркальные пошлины» на 90 дней, снизив базовую ставку для всех стран до 10%. Тем не менее Китай остался единственным исключением, не получившим послаблений.