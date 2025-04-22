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США могут ввести пошлины до 3500% на импорт солнечных батарей из Азии

Ведомости

США планируют ввести рекордные пошлины в размере до 3521% на импорт солнечных панелей из Таиланда, Камбоджи, Вьетнама и Малайзии. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Новые меры направлены на защиту американских производителей от демпинга со стороны азиатских компаний. По данным агентства, производители солнечных батарей из указанных стран продавали свою продукцию в США по искусственно заниженным ценам.

Однако, несмотря на потенциальную выгоду для местной промышленности, такие пошлины могут серьезно ударить по американским разработчикам возобновляемой энергии, которые долгое время полагались на доступные иностранные поставки, пишет СМИ.

В 2024 г. США импортировали из четырех стран солнечное оборудование на $12,9 млрд – 77% от всего импорта в этом сегменте. По данным Bloomberg, наиболее жесткие меры затронут Камбоджу, отказавшуюся сотрудничать с США: для нее установлен тариф 3521%. Для отдельных компаний из Вьетнама – 395,9%, из Таиланда – 375,2%, общенациональный тариф для Малайзии составил 34,4%.

Это решение стало частью новой торговой политики администрации США. 2 апреля президент Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран. Для Китая был установлен дополнительный тариф в размере 34%, который позже вырос до 145%. Впоследствии американский лидер временно приостановил «зеркальные пошлины» на 90 дней, снизив базовую ставку для всех стран до 10%. Тем не менее Китай остался единственным исключением, не получившим послаблений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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