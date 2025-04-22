США могут ввести пошлины до 3500% на импорт солнечных батарей из Азии

Это решение стало частью новой торговой политики администрации США. 2 апреля президент Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран. Для Китая был установлен дополнительный тариф в размере 34%, который позже вырос до 145%. Впоследствии американский лидер временно приостановил «зеркальные пошлины» на 90 дней, снизив базовую ставку для всех стран до 10%. Тем не менее Китай остался единственным исключением, не получившим послаблений.