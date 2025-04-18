Bloomberg: китайские инвесторы сократили вложения в американские ценные бумаги

Газета Financial Times 17 апреля сообщала, что на фоне торговой войны с США Китай стремится укрепить экономические связи с Европейским союзом, чтобы компенсировать потери и диверсифицировать экспортные потоки. По информации FT, Пекин направил торговые делегации в ряд европейских столиц, включая Стокгольм, Будапешт и Лондон. Китайские производители также усилили поиск новых покупателей в Европе. Но отношения между Китаем и ЕС остаются сложными из-за структурного торгового дисбаланса, ограниченного доступа европейских компаний к китайскому рынку и политических разногласий.