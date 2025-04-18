Bloomberg: китайские инвесторы сократили вложения в американские ценные бумаги
На фоне оттока капиталов из американских активов, вызванного введением пошлин президентом США Дональдом Трампом, китайские инвесторы уменьшили свои вложения в казначейские облигации США в пользу европейских долговых инструментов. Об этом сообщалось в программе The China Show Bloomber Television, передает РБК.
Руководитель отдела макроэкономических исследований Китая и глобальных продаж на развивающихся рынках Deutsche Bank Лилиан Тао отметила, что некоторые китайские инвесторы считают нынешний уровень доходности казначейских облигаций весьма привлекательным после недавней распродажи. Но, вместе с этим, они проявляют значительную осторожность, поскольку неясно, является ли это оптимальной точкой для входа в рынок или же «падающим ножом», учитывая растущую непредсказуемость политики США.
Тао предполагает, что альтернативами казначейским облигациям могут служить высококачественные европейские облигации, японские государственные облигации и золото.
Газета Financial Times 17 апреля сообщала, что на фоне торговой войны с США Китай стремится укрепить экономические связи с Европейским союзом, чтобы компенсировать потери и диверсифицировать экспортные потоки. По информации FT, Пекин направил торговые делегации в ряд европейских столиц, включая Стокгольм, Будапешт и Лондон. Китайские производители также усилили поиск новых покупателей в Европе. Но отношения между Китаем и ЕС остаются сложными из-за структурного торгового дисбаланса, ограниченного доступа европейских компаний к китайскому рынку и политических разногласий.