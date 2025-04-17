FT: Китай на фоне торговой войны с США хочет укрепить связи с ЕС

Торговая война между США и Китаем продолжает обостряться. 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, а индивидуальные – 9 апреля. В ответ на повышение американских пошлин до 104% Китай увеличил свои тарифы на американские товары до 84%. Затем Трамп поднял ставки до 125%, а позже – до 145%. 11 апреля Китай ввел ответные пошлины на уровне 125%.