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/ Политика

FT: Китай на фоне торговой войны с США хочет укрепить связи с ЕС

Ведомости

На фоне торговой войны с США Китай стремится укрепить экономические связи с Европейским союзом, чтобы компенсировать потери и диверсифицировать экспортные потоки. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

«Торговая встряска, вызванная политикой Трампа, предоставляет возможность переосмыслить наши торговые отношения. Китаю следует больше экспортировать в Европу и и больше из нее же импортировать», – заявил старший научный сотрудник Китайской академии макроэкономических исследований Чжан Яньшэн, слова которого приводит издание.

По информации FT, Пекин направил торговые делегации в ряд европейских столиц, включая Стокгольм, Будапешт и Лондон. Китайские производители также усилили поиск новых покупателей в Европе. Однако отношения между Китаем и ЕС остаются сложными из-за структурного торгового дисбаланса, ограниченного доступа европейских компаний к китайскому рынку и политических разногласий.

Ранее Китай и Испания подписали ряд соглашений о сотрудничестве в торгово-экономической, образовательной и научно-технической сферах. Церемония прошла в Пекине при участии премьера Госсовета КНР Ли Цяна и председателя испанского правительства Педро Санчеса. Стороны также публиковали совместный план действий по укреплению стратегического партнерства на 2025–2028 г.

Торговая война между США и Китаем продолжает обостряться. 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, а индивидуальные – 9 апреля. В ответ на повышение американских пошлин до 104% Китай увеличил свои тарифы на американские товары до 84%. Затем Трамп поднял ставки до 125%, а позже – до 145%. 11 апреля Китай ввел ответные пошлины на уровне 125%.

9 апреля Трамп заявил о временной приостановке на 90 дней действия дополнительных импортных пошлин для ряда стран и территорий. Белый дом объяснил это проведением торговых переговоров, в течение которых будет действовать универсальный тариф в размере 10%.

16 апреля появились данные, что Трамп хочет убедить 70 стран изолировать экономику КНР для отмены тарифов. Чиновники США хотят попросить другие страны запретить Китаю перевозить товары через их территории и ввести другие ограничения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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