FT: Китай на фоне торговой войны с США хочет укрепить связи с ЕС
На фоне торговой войны с США Китай стремится укрепить экономические связи с Европейским союзом, чтобы компенсировать потери и диверсифицировать экспортные потоки. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).
«Торговая встряска, вызванная политикой Трампа, предоставляет возможность переосмыслить наши торговые отношения. Китаю следует больше экспортировать в Европу и и больше из нее же импортировать», – заявил старший научный сотрудник Китайской академии макроэкономических исследований Чжан Яньшэн, слова которого приводит издание.
По информации FT, Пекин направил торговые делегации в ряд европейских столиц, включая Стокгольм, Будапешт и Лондон. Китайские производители также усилили поиск новых покупателей в Европе. Однако отношения между Китаем и ЕС остаются сложными из-за структурного торгового дисбаланса, ограниченного доступа европейских компаний к китайскому рынку и политических разногласий.
Ранее Китай и Испания подписали ряд соглашений о сотрудничестве в торгово-экономической, образовательной и научно-технической сферах. Церемония прошла в Пекине при участии премьера Госсовета КНР Ли Цяна и председателя испанского правительства Педро Санчеса. Стороны также публиковали совместный план действий по укреплению стратегического партнерства на 2025–2028 г.
Торговая война между США и Китаем продолжает обостряться. 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, а индивидуальные – 9 апреля. В ответ на повышение американских пошлин до 104% Китай увеличил свои тарифы на американские товары до 84%. Затем Трамп поднял ставки до 125%, а позже – до 145%. 11 апреля Китай ввел ответные пошлины на уровне 125%.
9 апреля Трамп заявил о временной приостановке на 90 дней действия дополнительных импортных пошлин для ряда стран и территорий. Белый дом объяснил это проведением торговых переговоров, в течение которых будет действовать универсальный тариф в размере 10%.
16 апреля появились данные, что Трамп хочет убедить 70 стран изолировать экономику КНР для отмены тарифов. Чиновники США хотят попросить другие страны запретить Китаю перевозить товары через их территории и ввести другие ограничения.