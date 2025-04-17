Смогут ли США принудить 70 стран пойти на экономическую изоляцию Китая

Среди конкретных просьб к государствам, желающим заключить сделку с Белым домом, в статье называется запрет Китаю не только поставлять через них в США товары, но и не разрешать у себя базироваться китайским фирмам, а также не «поглощать дешевые промышленные товары из КНР». Конкретные требования будут различаться в зависимости от глубины экономических связей той или иной страны с КНР. Но такие ограничения, по логике Белого дома, еще сильнее ударят по и без того испытывающей затруднения экономике Китая и в конечном счете приведут его за стол переговоров. Пока Пекин лишь симметрично поднимал тарифную ставку и требовал не прибегать к запугиванию.