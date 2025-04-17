Смогут ли США принудить 70 стран пойти на экономическую изоляцию Китая

Смогут ли США принудить 70 стран пойти на экономическую изоляцию КитаяЭффективность такой политики Вашингтона вызывает серьезные сомнения
Белый дом на стартующих у США переговорах с 70 странами для снижения в их отношении зеркальных пошлин может выдвинуть условие ограничить экономическое сотрудничество с Китаем. О такой идее в администрации президента США Дональда Трампа сообщила 16 апреля газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Среди конкретных просьб к государствам, желающим заключить сделку с Белым домом, в статье называется запрет Китаю не только поставлять через них в США товары, но и не разрешать у себя базироваться китайским фирмам, а также не «поглощать дешевые промышленные товары из КНР». Конкретные требования будут различаться в зависимости от глубины экономических связей той или иной страны с КНР. Но такие ограничения, по логике Белого дома, еще сильнее ударят по и без того испытывающей затруднения экономике Китая и в конечном счете приведут его за стол переговоров. Пока Пекин лишь симметрично поднимал тарифную ставку и требовал не прибегать к запугиванию.
Среди идейных вдохновителей плана своеобразной изоляции Китая WSJ называет министра финансов США Скотта Бессента, который стал на данный момент главным переговорщиком после приостановки Трампом зеркальных пошлин на 90 дней. Утверждается, что Бессент презентовал свою концепцию Трампу 6 апреля в Мар-а-Лаго и число ее сторонников в американской администрации якобы только растет. При этом конечная цель политики администрации в отношении Китая так и не ясна, пишут журналисты WSJ. Ранее Бессент говорил о том, что сейчас в США рассматривают «все варианты» дальнейших действий против КНР, включая удаление ее компаний с американских бирж.
Журналистам не удалось найти подтверждений из других стран о том, что требования, которые касаются Китая, уже выдвигались непосредственно на переговорах, но их процесс только начинается. И многие действительно ожидают, что «рано или поздно» администрация Трампа будет обсуждать нечто похожее, связанное с Китаем.
Ожидается, что 16 апреля сам президент будет участвовать в переговорах с японской делегацией, прибывшей в США. И например, для нее в 2023 г. главным торговым партнером был Китай ($301,1 млрд, из них экспорт Японии в КНР – $126,6 млрд), а политически близкие США – на второй позиции (общий товарооборот – $226,9 млрд, но экспорт из Японии в США – $144,4 млрд). В 2024 г. товарооборот с обеими странами у Токио несколько сократился: КНР – $292,6 млрд и США – $224,7 млрд.
Бессент рассказывал еще в феврале, что Мексика предлагала на шедших тогда переговорах установить в отношении китайских товаров пошлины на уровне США, но это не вызвало тогда энтузиазма в Белом доме. Но сам Трамп 15 апреля намекнул на новую, более масштабную антикитайскую стратегию. Тогда он сказал Fox, что «в какой-то степени» странам нужно выбирать между США и Китаем, отвечая на вопрос о том, почему Панама решила не продлевать договор в рамках китайской инициативы «Пояс и путь».
Сам Бессент публично пока назвал маловероятным достижение соглашения по пошлинам за отведенные Трампом 90 дней, отметив при этом переговоры с 14 крупнейшими торговыми партнерами США, за вычетом КНР.
В Китае никак не отреагировали на возможную новую тактику Белого дома, но назвали условия для переговоров. «Если США действительно хотят решить проблемы посредством диалога и переговоров, им следует прекратить оказывать сильное давление, прекратить угрозы и шантаж и начать диалог с Китаем на основе равноправия, уважения и взаимной выгоды», – подчеркнул 16 апреля на пресс-брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Ранее в Пекине говорили, что «не боятся необоснованного давления». Издание Bloomberg 16 апреля сообщило со ссылкой на китайские источники, что председатель КНР Си Цзиньпин готов будет перейти к диалогу по тарифам, если в США «проявят больше уважения путем сдерживания пренебрежительных замечаний со стороны членов кабинета Трампа».
Перечисленные в WSJ возможные меры – это попытка «удушения» китайской экономики, говорит руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Эксперт объяснила, что США тем самым заставляют другие страны делать выбор, с кем они хотят строить экономические отношения – с Америкой или Китаем. Для стран, которые пойдут в этом вопросе на уступки США, выгода будет лишь в снижении американских пошлин. И некоторые страны, максимально зависимые от американского рынка (например, Канада и Мексика), могут быть вынуждены на это согласиться. Но не всех это может устроить, уверена Беленькая.
Противостояние Китая и США в сфере торговли вышло за рамки двусторонних тарифных споров и приобрело черты системной конфронтации, говорит младший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Александра Янькова. Сообщения о том, что США якобы требуют от 70 стран сократить сотрудничество с КНР, лишь подтверждают тенденцию к институционализации антикитайской коалиции, говорит она.
При этом эффективность подобного подхода Вашингтона вызывает серьезные сомнения – не только в силу масштабов китайской экономики, но и из-за все более выраженной усталости стран Глобального Юга от блоковой политики и геоэкономического принуждения, считает Янькова. Давление США на союзников не может привести к полной изоляции КНР, а скорее создает дополнительную поляризацию и подталкивает нейтральные государства к активизации «политики неприсоединения» в экономическом измерении. Пекином же подобная стратегия Трампа воспринимается как часть общего курса на «сдерживание Китая», что, в китайской трактовке, нарушает принципы взаимного уважения и неприемлемо, отмечает аналитик. Сейчас, на фоне прямого давления, Китай не готов к обсуждению, а сообщения о попытках США склонить третьи страны к изоляции КНР скорее усугубляют ситуацию, нежели приближают Пекин к столу переговоров, заключает Янькова.