Торговля США и КНР может сократиться более чем на 80%Всю мировую торговлю ждут тяжелые времена, считает ВТО
Взаимная торговля США и Китая в результате торговой войны может сократиться на 81%, а при полномасштабном возобновлении американских заградительных мер (если льготные тарифы на импорт бытовой электроники отменят) эта цифра составит 91%. Об этом 16 апреля заявила генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала в ходе выступления, приуроченного к выходу очередного ежегодного обзора о ситуации в международной торговле. По ее словам, спад такого масштаба равнозначен разводу (декаплингу) этих двух экономик. И хотя американо-китайская торговля составляет 3% от глобального показателя, ее резкое сокращение может привести к снижению общемирового ВВП почти на 7% в долгосрочной перспективе.
Согласно докладу организации, в нынешних условиях мировая торговля товарами сократится на 0,2% в 2025 г. При этом торговля услугами, предположительно, вырастет на 4%, что на 1 п. п. ниже предыдущих ожиданий.
Исходя из выступления Оконджо-Ивеалы, дополнительно дестабилизировать ситуацию может полномасштабное возобновление «зеркальных» пошлин. То же самое прописано и в докладе. Согласно тексту, спад глобальной торговли будет еще глубже и составит 1,5%, если США возобновят зеркальные пошлины, приостановленные 9 апреля на 90 дней для всех стран, кроме Китая. Наибольший урон это нанесет менее развитым странам с экспортоориентированной экономикой. Как сообщило агентство Bloomberg, министр финансов Скотт Бессент заявил о планах заключить сделки с союзниками, а потом вместе противостоять Китаю. «Они были хорошими военными союзниками, но не очень хорошими экономическими союзниками. И тогда [в случае достижения сделки] мы сможем действовать в отношении Китая как группа», – цитирует чиновника издание.
В докладе уточняется, что темпы роста экспорта китайских товаров в мире (кроме Северной Америки) составят от 4 до 9% как следствие переориентации торговых потоков.
В отношении Китая продолжают действовать заградительные пошлины, но 11 апреля стало также известно об исключениях для смартфонов, компьютеров и электроники. Иначе говоря, они подпадают не под общую ставку в 145% на китайские товары, а только под пошлину в 20% (входит в общую), которая вводилась Вашингтоном под предлогом недостаточно эффективной политики Китая по борьбе с контрабандой фентанила в США. Но 13 апреля в эфире телеканала ABC News министр торговли США Говард Латник заявил, что послабления носят временный характер и в течение «одного-двух» месяцев в отношении этих товаров также будут введены пошлины.
В долгосрочной перспективе Китай и США точно договорятся об условиях торговли, но в ближайшее время заключение какого бы то ни было соглашения маловероятно, говорит профессор департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Цыплаков. После того как Трамп поставил глобальную торговую войну на паузу, конфликт между США и КНР перешел в затяжную фазу. Администрация Трампа хочет, чтобы Китай фактически капитулировал, на что китайская сторона точно не может согласиться. При этом сами переговоры не будут инициированы Пекином, отмечает эксперт. По его словам, Китай будет смотреть за развитием ситуации, в том числе за тем, как трамповские тарифы повлияют на мировую торговлю и как американский президент будет договариваться с ЕС и АСЕАН, от которых требуют введения барьеров против китайского экспорта.
Одновременно с этим Оконджо-Ивеала сделала два вывода. Первый – странам мира нужно стремиться диверсифицировать источники не только предложения, но и спроса. Второй касался перспектив ВТО в контексте нарастающей торговой войны. «Нельзя упускать кризис <...> Наши правила не должны быть неизменными в течение 30 лет, они должны обновляться и оживляться по необходимости», – сказала она.
ВТО в условиях глобальной тарифной войны Трампа с миром оказалась за бортом при принятии решений и может лишь наблюдать за процессом ускоряющейся фрагментации глобальной экономики и разрушения установленных норм, говорит руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. «Уже много лет апелляционный орган ВТО фактически парализован, так как США блокируют назначение арбитражных судей», – объяснила эксперт. Перспектива восстановления роли ВТО в качестве реального арбитра торговых споров выглядит крайне сомнительной, считает она.