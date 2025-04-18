Торговля США и КНР может сократиться более чем на 80%

В долгосрочной перспективе Китай и США точно договорятся об условиях торговли, но в ближайшее время заключение какого бы то ни было соглашения маловероятно, говорит профессор департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Цыплаков. После того как Трамп поставил глобальную торговую войну на паузу, конфликт между США и КНР перешел в затяжную фазу. Администрация Трампа хочет, чтобы Китай фактически капитулировал, на что китайская сторона точно не может согласиться. При этом сами переговоры не будут инициированы Пекином, отмечает эксперт. По его словам, Китай будет смотреть за развитием ситуации, в том числе за тем, как трамповские тарифы повлияют на мировую торговлю и как американский президент будет договариваться с ЕС и АСЕАН, от которых требуют введения барьеров против китайского экспорта.