Китай пригрозит ответом на сделки других стран с США в ущерб его интересам

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран. В отношении Китая был установлен дополнительный 34%-й тариф. КНР объявила ответные пошлины на весь американский импорт в размере 34% с 10 апреля. 8 апреля Трамп увеличил пошлины для Китая до 104%, а Пекин в ответ повысил до 84% тарифы на товары из США. После этого американский лидер повысил пошлины сразу до 125%, а 10 апреля тарифы были установлены на уровне 145%. 11 апреля КНР нарастил ответные торговые пошлины на товары из США до 125%.