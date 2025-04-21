Китай пригрозит ответом на сделки других стран с США в ущерб его интересам
Минкоммерции Китая пригрозило принятием контрмер в ответ на сделки других стран с Вашингтоном, ущемляющие интересы Пекина. Об этом сообщает информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на представителя китайского ведомства.
Подчеркивается, что Китай решительно выступает против того, чтобы любая сторона заключала сделку в ущерб его интересам.
«Если это произойдет, Китай никогда не смирится с этим и решительно предпримет контрмеры на взаимной основе. Китай полон решимости и способен защитить свои собственные права и интересы», – сказал представитель минкоммерции.
По его словам, Китай «уважает стремление всех сторон урегулировать свои экономические и торговые разногласия с США путем равноправных консультаций». Согласно позиции Пекина, все стороны должны встать на сторону справедливости в вопросе «взаимных тарифов», защищать международные экономические и торговые правила, многостороннюю торговую систему.
Представитель министерства также заявил, что никто не застрахован от последствий односторонних действий и протекционизма. По его словам, когда международная торговля вернется к «закону джунглей», жертвами станут все страны.
16 апреля The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники писала, что администрация президента США Дональда Трампа намерена убедить руководство более чем 70 стран изолировать экономику Китая в обмен на снижение американских торговых и тарифных барьеров. Отмечалось, что официальные лица США хотят попросить другие страны запретить Китаю перевозить товары через их территории, не позволять компаниям из КНР размещаться на их территориях для обхода американских тарифов и не принимать дешевые китайские промышленные товары в свои экономики.
2 апреля Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран. В отношении Китая был установлен дополнительный 34%-й тариф. КНР объявила ответные пошлины на весь американский импорт в размере 34% с 10 апреля. 8 апреля Трамп увеличил пошлины для Китая до 104%, а Пекин в ответ повысил до 84% тарифы на товары из США. После этого американский лидер повысил пошлины сразу до 125%, а 10 апреля тарифы были установлены на уровне 145%. 11 апреля КНР нарастил ответные торговые пошлины на товары из США до 125%.