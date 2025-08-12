Продажи новых люксовых автомобилей в июле выросли на 59%

6 августа ВТБ сообщил, что банки в России за июль выдали на 23% больше автокредитов в денежном выражении, чем в июне. Общая сумма достигла порядка 164 млрд руб. Показатель при этом снизился на 31% по сравнению с июлем 2024 г. Результат по выдаче автокредитов с начала 2025 г. (798 млрд руб.) оказался меньше на 44%, чем за семь месяцев прошлого года.