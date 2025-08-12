Газета
Продажи новых люксовых автомобилей в июле выросли на 59%

Ведомости

В июле 2025 г. в России было продано 73 новых автомобиля люксового сегмента Luxury. Это на 59% больше, чем за аналогичный период 2024 г. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Наиболее популярным люксовым брендом является Rolls-Royce (27 проданных экземпляров). Второе место занимает Bentley (22 автомобиля). Кроме того, в июле было реализовано 12 машин Lamborghini, восемь – Ferrari и четыре – Aston Martin. Лидерство в модельном рейтинге люксового сегмента занимает Rolls-Royce Cullinan (19 проданных автомобилей). В топ три также вошли Bentley Bentayga и Lamborghini Urus (11 и девять единиц соответственно).

За семь месяцев 2025 г. в России было реализовано 393 новых люксовых автомобиля. Это на 25% больше, чем в январе – июле прошлого года.

Темпы падения автопродаж в июле замедлились

Бизнес

6 августа ВТБ сообщил, что банки в России за июль выдали на 23% больше автокредитов в денежном выражении, чем в июне. Общая сумма достигла порядка 164 млрд руб. Показатель при этом снизился на 31% по сравнению с июлем 2024 г. Результат по выдаче автокредитов с начала 2025 г. (798 млрд руб.) оказался меньше на 44%, чем за семь месяцев прошлого года.

По данным кредитной организации, в основном граждане берут автокредиты на новые автомобили «благодаря действию господдержки и субсидированных программ производителей». Больше всего этот сегмент касается российских и китайских марок. Старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин указал, что увеличение спроса на автокредиты последовало за снижением ключевой ставки и соответственно стоимости займов.

