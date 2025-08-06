Российские банки выдали на 23% больше денежных средств на автокредиты в июле
Банки в РФ за июль выдали на 23% больше автокредитов в денежном выражении, чем в июне. Общая сумма достигла около 164 млрд руб., сообщил банк ВТБ.
По данным пресс-службы кредитной организации, показатель при этом уменьшился на 31% в сравнении с июлем 2024 г. Результат по выдаче автокредитов с начала 2025 г. (798 млрд руб.) также оказался меньше на 44%, чем за семь месяцев 2024 г.
В ВТБ отметили, что в основном россияне берут автокредиты на новые машины «благодаря действию господдержки и субсидированных программ производителей». Больше всего этот сегмент касается российских и китайских марок. Другие страны занимают лишь 1% на этом рынке.
Старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин выразил мнение, что увеличение спроса на автокредиты последовало за снижением ключевой ставки и соответственно стоимости займов. «В результате часть клиентов, которые раньше откладывали покупку, вернулись к идее приобретения автомобиля», – сказал он.
Аналитическое агентство «Автостат» сообщало, что продажи новых легковых автомобилей в России в июле 2025 г. снизились на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года до 120 649 машин. При этом подобная динамика в годовом выражении является лучшей для рынка с января, когда продажи выросли на 11% к январю 2024 г. Все последующие месяцы рынок падал в диапазоне 25–46%.