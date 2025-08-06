Российские банки выдали на 23% больше денежных средств на автокредиты в июле

Аналитическое агентство «Автостат» сообщало, что продажи новых легковых автомобилей в России в июле 2025 г. снизились на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года до 120 649 машин. При этом подобная динамика в годовом выражении является лучшей для рынка с января, когда продажи выросли на 11% к январю 2024 г. Все последующие месяцы рынок падал в диапазоне 25–46%.