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Главная / Бизнес /

Темпы падения автопродаж в июле замедлились

Покупатели почувствовали наступление выгодного периода для смены машины
Денис Ильюшенков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Продажи новых легковых автомобилей в России в июле 2025 г. снизились на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года до 120 649 машин. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства «Автостат». Такая динамика в годовом выражении является лучшей для рынка с января, когда продажи выросли на 11% к январю 2024 г. Все последующие месяцы рынок падал в диапазоне 25–46%.

Продажи Lada и так называемой большой китайской тройки (Chery, Haval и Geely) в июле хоть и продолжили снижение, но уже меньшими, чем в предыдущие месяцы, темпами. Продукция «АвтоВАЗа» разошлась тиражом 28 240 машин (-21%), Chery – 13 502 авто (-5%), Haval – 13 117 шт. (-21%), Geely – 8389 (-36%). Замыкающий пятерку лидеров Changan показал результат в 7860 проданных машин (-31%).

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