«Камаз» отменил приказ о трехдневной рабочей неделе

В августе «Камаз» отчитался о чистом убытке по РСБУ за первое полугодие 2025 г. в 20,8 млрд руб. против 641,1 млн руб. чистой прибыли за этот же период 2024 г. Выручка ПАО упала на 18,4% и составила 127,6 млрд руб. Валовая прибыль предприятия снизилась в 3,8 раза до 2,9 млрд руб. Убыток от продаж вырос до 9,4 млрд руб. против 697,2 млн руб. убытка в первом полугодии прошлого года.