«Камаз» отменил приказ о трехдневной рабочей неделе
«Продолжается рост рыночной доли и привлечение дополнительных заказов. Благодаря этому на финкомитете было принято решение об отмене приказа о трехдневной рабочей неделе, введение которой рассматривалось с сентября», – говорится в сообщении.
В ПАО при этом отметили, что ситуация со снижением продаж по-прежнему остается напряженной. В частности, падение рынка грузовиков свыше 14 т в июле составит почти 60%. Компания создает производственный план на октябрь: «Есть основания полагать, что в октябре загрузка производства вырастет».
25 июля в «Камазе» объявили, что с 1 августа компания вводит четырехдневную рабочую неделю. Как заявляли в ПАО, продажи «Камаза» сократились менее чем на 30%, что в два раза лучше общего положения на рынке. Доля компании увеличилась до 40%.
В августе «Камаз» отчитался о чистом убытке по РСБУ за первое полугодие 2025 г. в 20,8 млрд руб. против 641,1 млн руб. чистой прибыли за этот же период 2024 г. Выручка ПАО упала на 18,4% и составила 127,6 млрд руб. Валовая прибыль предприятия снизилась в 3,8 раза до 2,9 млрд руб. Убыток от продаж вырос до 9,4 млрд руб. против 697,2 млн руб. убытка в первом полугодии прошлого года.