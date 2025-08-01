Убыток «Камаза» по РСБУ за первое полугодие 2025 года составил 20,8 млрд рублей
Чистый убыток крупнейшего производителя грузовиков «Камаз» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по результатам первого полугодия 2025 г. составил 20,8 млрд руб. против 641,1 млн руб. чистой прибыли за аналогичный период 2024 г. Об этом свидетельствует финансовая отчетность компании.
Выручка «Камаза» за указанный период сократилась на 18,4% и составила 127,6 млрд руб. Валовая прибыль предприятия сократилась в 3,8 раза до 2,9 млрд руб. Убыток от продаж увеличился до 9,4 млрд руб. против 697,2 млн руб. убытка в первом полугодии прошлого года.
Кроме того, увеличились на 13% год к году коммерческие расходы, до 15,7 млрд руб. Операционная прибыль упала на 12% до 22,8 млрд руб., показатель EBITDA просел на 12% до 33,6 млрд руб. Всего в 2024 г. «Камаз» выпустил 54 600 единиц коммерческой техники, что на 3% больше, чем в 2023 г.