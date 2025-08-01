Убыток «Камаза» по РСБУ за первое полугодие 2025 года составил 20,8 млрд рублей

Кроме того, увеличились на 13% год к году коммерческие расходы, до 15,7 млрд руб. Операционная прибыль упала на 12% до 22,8 млрд руб., показатель EBITDA просел на 12% до 33,6 млрд руб. Всего в 2024 г. «Камаз» выпустил 54 600 единиц коммерческой техники, что на 3% больше, чем в 2023 г.